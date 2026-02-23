ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छेड़ी बहस: गाय और भैंस के दूध में यह बताया अंतर... अब हो रहे ट्रोल

गांव ग्वाल योजना के शुभारंभ मौके पर मंत्री दिलावर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जनवरी में रामगंज मंडी में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा और श्री गौ माता महोत्सव आयोजित किया था. इस महोत्सव में शामिल कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रविवार को आयोजित हुआ. चेचट तहसील के खेड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में भीलवाड़ा की श्री राम स्नेही संप्रदाय पीठ के जगतगुरु रामदयाल महाराज मौजूद थे. उनकी मौजूदगी में प्रदेश में गांव ग्वाल योजना की शुरुआत भी की गई. इस योजना के तहत भामाशाह की मदद से प्रत्येक गांव में ग्वाला रखने की शुरुआत हुई है. इनमें 70 गायों पर एक ग्वाला और इससे अधिक गाय होने पर दो ग्वाला रखने की व्यवस्था शुरू की गई. इस कार्यक्रम में ही मदन दिलावर ने भैंस के दूध से गाय के दूध को ज्यादा तवज्जो देने की बात कही. उन्होंने कहा कि गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान होता है. इसके बाद ही बहस छिड़ गई है और सोशल मीडिया पर मदन दिलावर ट्रोल हो रहे हैं. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)