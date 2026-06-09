बीज निगम रिश्वत कांड: कृषि मंत्री के समर्थन में खुलकर उतरे दिलावर, बोले-यदि किरोड़ी बेईमान हैं तो 'मैं भी ईमानदार नहीं'
दिलावर ने डॉ. किरोड़ी का बचाव करते हुए कहा, मैं उन्हें विद्यार्थी जीवन से जानता हूं. उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता.
Published : June 9, 2026 at 4:04 PM IST
जयपुर: राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई समेत अन्य लोगों की एसीबी गिरफ्तारी के बाद कथित नकली बीज और रिश्वत कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं राज्य सरकार की ओर से पहली बार खुलकर मीणा के समर्थन में आवाज सामने आई है. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का बचाव करते हुए कहा कि वे उन्हें विद्यार्थी जीवन से जानते हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता.
किरोड़ी बेईमान हैं तो मैं भी ईमानदार नहीं : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब डॉ. किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और वे स्वयं पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत थे, तब से उन्हें जानते हैं. उन्होंने किरोड़ी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हुए कहा, किरोड़ीलाल मीणा यदि बेईमान है तो मदन दिलावर भी कभी ईमानदार नहीं हो सकता.
पढ़ें:बीज निगम रिश्वत कांड पर सियासी घमासान, किरोड़ी बोले- तिल मात्र भी भूमिका साबित हुई तो जेल जाने को तैयार
भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस साबित :दिलावर ने एसीबी की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा, कृषि विभाग और बीज निगम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो?.
कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार :विपक्ष के इस मामले में बड़े लोगों की भूमिका और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों पर दिलावर ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं को पहले अपने शासनकाल के घोटालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि पीएचईडी से जुड़े घोटालों में कितनी राशि किस तक पहुंची और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका क्या रही?
पढ़ें:बीज निगम रिश्वत कांड में निदेशक विश्नोई समेत छह आरोपी पांच दिन की एसीबी रिमांड पर
महेश जोशी और डोटासरा पर निशाना :दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, डोटासरा के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक मंच से इस पर सवाल उठाया था. वहीं, जल जीवन मिशन से जुड़े मामलों में महेश जोशी की भूमिका को लेकर भी उन्होंने गहलोत से जवाब मांगा. पूछा कि इन घोटालों के कितने करोड़ उन तक पहुंचाए गए? उसका गहलोत राजस्थान की जनता को हिसाब दें.
वायरल फोटो पर दी सफाई :किरोड़ी मीणा और एसीबी कार्रवाई में नाम आने वाले जुगल किशोर के साथ वायरल फोटो को लेकर पूछे सवाल पर दिलावर बोले, किसी मंत्री के साथ कार्यक्रमों और दौरों में अनेक अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता और आम लोग मिलते हैं. केवल किसी व्यक्ति के साथ फोटो या वीडियो होने से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी लोग एक जैसे हैं या किसी गतिविधि में शामिल हैं.किसी विभाग में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा विभाग भ्रष्ट है. कार्यालयों में सैकड़ों लोग मिलते-जुलते हैं. उनमें कोई गलत निकलता है तो उससे जुड़े सभी लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
पढ़ें:बीज निगम डायरेक्टर को एसीबी ने दबोचा, डोटासरा बोले- कृषि विभाग में छापेमारी की आड़ में चल रहा उगाही का खेल...
डोटासरा को दी चेतावनी :दिलावर ने कहा कि एसओजी में कुछ मामले अभी पेंडिंग हैं, जिनकी जांच चल रही है. जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने दावा किया कि यदि आरोप सही पाए गए तो गोविंद सिंह डोटासरा भी जेल जाएंगे और महेश जोशी के साथ रहेंगे.
गहलोत-पायलट विवाद पर बोले :पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस नेता सचिन पायलट के लिए पूर्व में दिए बयानों पर दिलावर बोले, अपने ही साथी और पार्टी नेता के लिए 'मक्कार' और 'नकारा' जैसे शब्दों का प्रयोग करना राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है. उन्होंने इसे बेहद ओछी राजनीतिक हरकत बताया.
पंचायती राज विभाग में भी जांच जारी :दिलावर ने बताया कि पंचायती राज विभाग में विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सीज की गई हैं. मामले की जांच चल रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें:बस में सवार युवक के पास मिले 85 लाख, एसीबी की कार्रवाई में 45 लाख और बरामद, जांच शुरू