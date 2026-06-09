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बीज निगम रिश्वत कांड: कृषि मंत्री के समर्थन में खुलकर उतरे दिलावर, बोले-यदि किरोड़ी बेईमान हैं तो 'मैं भी ईमानदार नहीं'

जयपुर: राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई समेत अन्य लोगों की एसीबी गिरफ्तारी के बाद कथित नकली बीज और रिश्वत कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं राज्य सरकार की ओर से पहली बार खुलकर मीणा के समर्थन में आवाज सामने आई है. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का बचाव करते हुए कहा कि वे उन्हें विद्यार्थी जीवन से जानते हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता.

किरोड़ी बेईमान हैं तो मैं भी ईमानदार नहीं : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब डॉ. किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और वे स्वयं पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत थे, तब से उन्हें जानते हैं. उन्होंने किरोड़ी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हुए कहा, किरोड़ीलाल मीणा यदि बेईमान है तो मदन दिलावर भी कभी ईमानदार नहीं हो सकता.

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भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस साबित :दिलावर ने एसीबी की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा, कृषि विभाग और बीज निगम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो?.

कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार :विपक्ष के इस मामले में बड़े लोगों की भूमिका और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों पर दिलावर ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं को पहले अपने शासनकाल के घोटालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि पीएचईडी से जुड़े घोटालों में कितनी राशि किस तक पहुंची और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका क्या रही?

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महेश जोशी और डोटासरा पर निशाना :दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, डोटासरा के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक मंच से इस पर सवाल उठाया था. वहीं, जल जीवन मिशन से जुड़े मामलों में महेश जोशी की भूमिका को लेकर भी उन्होंने गहलोत से जवाब मांगा. पूछा कि इन घोटालों के कितने करोड़ उन तक पहुंचाए गए? उसका गहलोत राजस्थान की जनता को हिसाब दें.