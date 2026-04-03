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स्कूलों में दिखेगी देशभक्ति की मिसाल, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका की तस्वीरें लगेंगी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में अपने कार्यालय से इसकी शुरुआत की. दोनों वीरांगनाओं की तस्वीरें लगाईं.

Photographs of Sofia and Vyomika in Education Minister Dilawar's office.
शिक्षा मंत्री दिलावर के दफ्तर में सोफिया एवं व्योमिका की तस्वीरें (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:26 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के स्कूलों में अब छात्रों को देशसेवा और साहस की जीवंत प्रेरणा देने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपील की है कि स्कूलों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें लगाई जाएं.

प्रेरणा का अध्याय :शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय से इस पहल की शुरुआत करते हुए खुद दोनों वीरांगनाओं की तस्वीरें लगाईं. उन्होंने कहा कि ये केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि छात्रों के मन में देशभक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के भाव विकसित करने का प्रयास है. उन्होंने स्पष्ट कहा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह हमारे देश की हीरो हैं. सेना में उनकी अग्रणी भूमिका रही है. नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए स्कूलों में उनकी तस्वीरें लगाई जाएं.

इस पहल पर शिक्षा मंत्री दिलावर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:देशभक्ति की मिसाल: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑफिस में लगाई कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका की तस्वीरें

स्कूल प्रबंधन समितियां करें व्यवस्था : इस पहल को सरकारी बजट के बजाए शिक्षा मंत्री ने ग्रामवासियों और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) से अपील की कि वे इस कार्य में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, उपलब्ध बजट से तस्वीरें लगाई जाएं जरूरत पड़ने पर जनसहयोग से राशि जुटाई जाए, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएं.

पाठ्यक्रम में शामिल होगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की कहानी! :सरकार का फोकस केवल दीवारों तक सीमित नहीं है. शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी 'ऑपरेशन सिंदूर' और इन महिला सैन्य अधिकारियों की वीरता को शामिल किया जाएगा ताकि छात्रों को भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व कौशल की जानकारी मिले. उन्होंने स्पष्ट किया कि एनईपी के तहत छात्रों में देशभक्ति, सैन्य इतिहास की समझ और भारतीय सेना के शौर्य के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार चल रहा है. हालांकि स्कूल में एनसीईआरटी का कोर्स लागू है, ऐसे में अंतिम फैसला केंद्र सरकार का रहेगा.

पढ़ें:मदरसा में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, कर्नल सोफिया को भी करेंगे प्रचारित

महिला सशक्तिकरण का संदेश :ये कदम केवल देशभक्ति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी मजबूत संदेश देगा. सेना जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता को सामने लाकर छात्राओं को भी इस दिशा में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करेगी.

पढ़ें: रूप चतुर्दशी: लेक सिटी में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा स्वागत द्वार बना आकर्षण का केंद्र

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