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मंत्री मदन का सवाल-कश्मीर में हिंदुओं एवं दिल्ली में सिखों के मारे जाने पर सोनिया को क्यों नहीं आए आंसू...

जोधपुर में मीडिया से बात करते मंत्री दिलावर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा हमला बोला. दिलावर ने कहा, सोनिया गांधी ने जिसे बाबरी ढांचा बताया, वह विवादित था. उसके गिरने पर सोनिया को आंसू आ गए, लेकिन उनके आंसू वर्ष 1990 में कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं पर क्यों नहीं निकले. दिल्ली में 3000 सिखों की हत्या कर दी गई, तब सोनिया के आंसू क्यों नहीं आए. असल में सोनिया को हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है. वे विदेशी महिला हैं और उनसे जन्मा व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता.