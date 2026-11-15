मंत्री मदन का सवाल-कश्मीर में हिंदुओं एवं दिल्ली में सिखों के मारे जाने पर सोनिया को क्यों नहीं आए आंसू...
जोधपुर दौरे में दिलावर का कांग्रेस एवं गहलोत पर हमला: पूछा-गहलोत बताएं कि कांग्रेस राज में कहां-कहां पैसा खाया.
Published : November 15, 2026 at 12:19 PM IST
जोधपुर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा हमला बोला. दिलावर ने कहा, सोनिया गांधी ने जिसे बाबरी ढांचा बताया, वह विवादित था. उसके गिरने पर सोनिया को आंसू आ गए, लेकिन उनके आंसू वर्ष 1990 में कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं पर क्यों नहीं निकले. दिल्ली में 3000 सिखों की हत्या कर दी गई, तब सोनिया के आंसू क्यों नहीं आए. असल में सोनिया को हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है. वे विदेशी महिला हैं और उनसे जन्मा व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता.
गहलोत पर सीधा हमला: शिक्षा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी देश को नुकसान और बदनाम करने की साजिश करते हैं. कांग्रेस आतंकियों की संरक्षणकर्ता है. रविवार को जोधपुर आए दिलावर सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे. पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोलेते हुए कहा, उनको एक फाइल यह भी चलानी चाहिए कि कांग्रेस राज में कहां-कहां पैसा खाया. चोरों के सरगना तो वो खुद थे. उनके मंत्री जेल गए थे. गहलोत की बजट फाइल सीरीज पर दिलावर बोले, उनके पास अब यही काम बचा है. उन्होंने किया कुछ नहीं था.
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जेजेएम का सारा पैसा खाया: दिलावर ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन का सारा पैसा खा गए. अब कहते हैं कि काम फाइलों में हो रहे हैं. सारा पैसा तो तुम लोग डकार गए थे. अब सलाह दे रहे हैं. यह अच्छी बात है कि उनको अब सद्बुद्धि आई है, तब चोरों के सरगना तो वही थे. वे ये फाइल खोलें और बताएं कितना पैसा कांग्रेस की सरकार में कहां-कहां खाया है? कितनी बार उनके पीएचडी मंत्री जेल गए. इनके अलावा उनके और कितने लोग जेल गए. उनके एक आरपीएससी सदस्य कहते हैं कि एक करोड़ रुपए देकर आया था, वे नियुक्ति तो मुख्यमंत्री ही करते थे तो उनको ही दिए होंगे. इसके बारे में गहलोत को बताना चाहिए. एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए दिलावर यहां भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम और संघ के मरू निनाद में शामिल होंगे.
पानी की कमी ईश्वरीय देन: जोधपुर शहर और जिले में पेयजल की कमी पर प्रभारी मंत्री दिलावर ने कहा, यह भगवान की देन है. अबकी बार वर्षा कम हुई है. निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी रहेगी. हम सब मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे. पश्चिम राजस्थान में अकाल के सवाल पर दिलावर बोले, मुख्यमंत्री ने विशेष पैकेज जारी किया है.
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समरसता का काम करता है संघ: संघ के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रमों पर उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा हिंदू समाज का संगठनकर्ता रहा है. स्वयंसेवक पूरे क्षेत्र में काम करते हैं. खास तौर से समरसता का काम जो बहुत जरूरी है, सब भारत माता के बेटे हैं. यहां कोई छोटे-बड़े नहीं हो सकते. समरसता के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह भाव जागृत कर रहा है.
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