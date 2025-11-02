स्कूल हादसा : अमायरा के घर पहुंचे शिक्षा मंत्री, अभिभावक संघ ने कहा- ये व्यवस्था की लापरवाही का परिणाम
स्कूल में अमायरा की मौत पर शिक्षा मंत्री ने जांच का भरोसा दिया. अभिभावक संघ ने NCPCR उल्लंघन, साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया.
Published : November 2, 2025 at 7:31 PM IST
जयपुर: महज नौ साल की मासूम अमायरा की मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है. जयपुर के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में हुई इस दर्दनाक घटना ने शिक्षा व्यवस्था, निजी स्कूलों की जवाबदेही और विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्वयं अमायरा के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी. साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार ने घटना की जांच शुरू कर दी है. पूरे मामले में शिक्षा विभाग जांच कर रहा है. सीबीएसई की टीम भी स्कूल की जांच के लिए आ रही है. रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी. हालांकि, मृतक बच्ची के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
जयपुर के निजी विद्यालय में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा की दर्दनाक मौत के बाद अब मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्वयं अमायरा के घर पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह परिजनों के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. मंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. चूंकि स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध है, इसलिए सीबीएसई को भी जांच के लिए कहा गया है. उनकी टीम स्कूल की जांच के लिए आ रही है. हालांकि, परिजनों ने मंत्री से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने हादसे के बाद न केवल देरी की, बल्कि कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया भी.
स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द करने की मांग: अमायरा की मौत के बाद संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता और निजी स्कूलों की मनमानी का परिणाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी, घटनास्थल को धुलवाकर साक्ष्य नष्ट किए और जांच में सहयोग नहीं किया. यह न केवल निंदनीय है, बल्कि आपराधिक श्रेणी का कृत्य है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल का संचालन एक विधायक के पुत्र द्वारा किया जा रहा है और स्कूल का पंजीकरण विधायक की पुत्री के नाम पर है. ऐसे में राजनीतिक प्रभाव जांच को प्रभावित न करे, यह सुनिश्चित किया जाए.
एनसीपीसीआर गाइडलाइन का उल्लंघन: संयुक्त अभिभावक संघ ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्कूल की इमारत तीन मंजिल से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन ये स्कूल पांच से अधिक मंजिलों पर संचालित है. यह सीधे तौर पर गाइडलाइन का उल्लंघन है और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है.
अभिभावक संघ ने उठाए ये सवाल
- क्या स्कूल को मान्यता देने से पहले सुरक्षा प्रमाणपत्र (सेफ्टी सर्टिफिकेट) की जांच की गई थी?
- क्या भवन का नक्शा जेडीए, नगर निगम या नगर नियोजन विभाग से स्वीकृत था?
- क्या विभाग को जानकारी थी कि इतने ऊंचे भवन में स्कूल संचालन प्रतिबंधित है?
शिक्षा विभाग भी जवाबदेह: अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग का काम केवल अनुमति देना नहीं, बल्कि नियमित निगरानी करना भी है. राज्य का शिक्षा विभाग वर्षों से एनसीपीसीआर मानकों की अनदेखी कर रहा है. क्या इन निजी स्कूलों को विभागीय संरक्षण प्राप्त है? क्यों अब तक किसी भी स्कूल की भवन सुरक्षा, सीसीटीवी, मनोवैज्ञानिक सहायता और तनाव प्रबंधन की जांच नहीं की गई? उन्होंने कहा कि यह मामला केवल मृतक छात्रा अमायरा तक सीमित नहीं है. हर वर्ष जयपुर सहित पूरे राज्य में छात्रों की आत्महत्याओं के दर्जनों मामले सामने आते हैं, लेकिन अब तक किसी को न्याय नहीं मिला.
