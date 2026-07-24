दिल्ली प्रोटेस्ट पर बोले शिक्षा मंत्री दिलावर-छात्रों के आंदोलन में घुसे देशद्रोही, अराजकता फैलाने की साजिश
मदन दिलावर ने विपक्ष को घेरा. कहा-कांग्रेस राज में पेपर लीक नहीं हुए बल्कि बेचे गए थे.
Published : July 24, 2026 at 9:07 PM IST
जयपुर: दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर हुए आंदोलन और उसके जयपुर तक पहुंचे विरोध प्रदर्शन पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि जिन छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई गई, वे अब अपने परिणाम से संतुष्ट हैं, जबकि आंदोलन में ऐसे असामाजिक और अराजक तत्व शामिल हो गए, जिन्होंने पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया. दिलावर ने कहा कि ये विद्यार्थियों का नहीं, बल्कि 'मवालियों और गुंडों' का व्यवहार है.
पेपर लीक के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को देशभर के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जैसे ही नीट पेपर लीक की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई, आरोपियों को चुन-चुनकर गिरफ्तार किया गया. प्रधानमंत्री ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था की घोषणा की ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिल सके. उन्होंने माना कि पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सरकार इसे दोबारा होने से रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है.
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राजस्थान में डेढ़ दर्जन पेपर लीक हुए, तब इस्तीफे की बात क्यों नहीं हुई :शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान डेढ़ दर्जन से अधिक बार पेपर लीक हुए. तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी जिम्मेदार है, इसलिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों दें. दिलावर ने सवाल उठाया कि तब इस्तीफे की मांग नहीं की गई, तो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा किस आधार पर मांगा जा रहा है.
नीट के असली छात्र खुश हैं, आंदोलन में घुसे अराजक तत्व : दिलावर ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की मांग पर दोबारा परीक्षा कराई गई, उनका परिणाम भी आ चुका है और वे संतुष्ट हैं. उनके अनुसार आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो गए, जिनका छात्रों से कोई लेना-देना नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने पूरे छात्र समुदाय की छवि खराब करने का प्रयास किया. शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भारत से आजादी के नारे लगाए गए, ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लगे, मेक इन इंडिया की जगह लीक इन इंडिया जैसे नारे लगाए गए, आर्टिकल 370 बहाल करने और हिंदुत्व से आजादी की बातें हुईं. उन्होंने दावा किया कि भगवान श्रीराम और माता सीता के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें की गई. ये किसी भी छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता.
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पुलिस पर हमला, महिलाओं से अभद्रता :दिलावर ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला किया गया. महिलाओं से अभद्र व्यवहार हुआ और अश्लील हरकतें की गईं. इस तरह का व्यवहार मेडिकल छात्र कभी नहीं कर सकते. उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, पुलिस ने काफी संयम बरता और हालात के अनुसार कार्रवाई की.
प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना गंभीर साजिश का संकेत :शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करना बेहद गंभीर विषय है. राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी देश के संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने की होती है, लेकिन विपक्ष ने इसका उल्लंघन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें देश में अस्थिरता फैलाने का माहौल बनाना चाहती हैं. आंदोलन के पीछे किसी पड़ोसी देश या बाहरी ताकतों की भूमिका रही या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन अराजकता फैलाने का प्रयास जरूर दिखाई देता है. इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए.
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कांग्रेस राज में पेपर लीक नहीं, बेचे गए :शिक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस शासन में केवल पेपर लीक नहीं हुए, बल्कि पेपर बेचे गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में परीक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया गया और कई आरोपी आज जेल में हैं. उन्होंने दावा किया कि कई गिरफ्तार लोग पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं की भूमिका उजागर करने की बात भी कह रहे हैं.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नेतृत्व तय करेगा : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर दिलावर ने कहा, किसी भी मंत्री का इस्तीफा नेतृत्व तय करता है. उन्होंने याद दिलाया कि जब उनसे स्कूल की छत गिरने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा था, तब भी उन्होंने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे. हालांकि मौजूदा मामले में इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं है और अराजक तत्वों के दबाव में सरकार निर्णय नहीं लेगी.
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आंदोलन सबका अधिकार, लेकिन मर्यादा जरूरी :जयपुर में हुए विरोध प्रदर्शन पर दिलावर ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सभी का अधिकार है. सरकार भी आंदोलन करने की खुद अनुमति देती है, लेकिन हर आंदोलन की एक मर्यादा और प्रोटोकॉल होता है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और नियमों के तहत विरोध होना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने या हिंसा करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती.
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