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बस्तर के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का जायजा,स्कूल शिक्षा मंत्री दौरे में ले रहे फीडबैक, केंद्र की मदद से सुधरेंगे भवन

बस्तर के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का जायजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया है.मौजूदा समय में बस्तर में किस तरह की सुविधाएं बच्चों को मिल रही है,इसके लिए शिक्षा मंत्री बस्तर दौरे पर हैं.शिक्षा मंत्री खुद सुकमा,बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों का दौरा करेंगे.यहां पर वो पोटा केबिन, स्कूल और छात्रावासों का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे.बुधवार को जगदलपुर पहुंचे शिक्षामंत्री ने कहा कि नक्सलमुक्त होने के बाद बस्तर विकास की ओर अग्रसर है.

जर्जर स्कूलों को फिर से किया जाएगा तैयार

गजेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों ने अपना-अपना प्लान बनाया है. सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य होता है. अलग-अलग कारणों से बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है. वहीं जर्जर और अति-जर्जर स्कूल भवनों को लेकर भी भारत सरकार के सहयोग से एक योजना तैयार की जा रही है.