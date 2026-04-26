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इस स्कूल में बेटियों को मुफ्त मिलेगी रहने-पढ़ने की सुविधा, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने की पहल

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया, जहां अब छात्राओं को सुरक्षित माहौल में रहने और पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी. इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि हर बच्चा, खासकर बेटियां, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ें. जिस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है. वहीं प्रदेश भर में इस तरह के 17 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं,

कॉर्बेट नगरी रामनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में बने 50 बेड के इस आवासीय छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया गया. इस मौके पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को उत्सवमय बना दिया. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस छात्रावास में 50 छात्राओं के रहने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है. खास बात यह है कि यहां छात्राओं को सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां भी आगे बढ़ सकें.उन्होंने कहा कि यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए है, जिनके घर में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण या उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता.