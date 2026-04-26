इस स्कूल में बेटियों को मुफ्त मिलेगी रहने-पढ़ने की सुविधा, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने की पहल
रामनगर में बेटियों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाया गया, यहां शिक्षा मंत्री ने बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 26, 2026 at 7:18 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया, जहां अब छात्राओं को सुरक्षित माहौल में रहने और पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी. इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि हर बच्चा, खासकर बेटियां, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ें. जिस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है. वहीं प्रदेश भर में इस तरह के 17 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं,
कॉर्बेट नगरी रामनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में बने 50 बेड के इस आवासीय छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया गया. इस मौके पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को उत्सवमय बना दिया. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस छात्रावास में 50 छात्राओं के रहने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है. खास बात यह है कि यहां छात्राओं को सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां भी आगे बढ़ सकें.उन्होंने कहा कि यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए है, जिनके घर में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण या उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता.
ऐसे में यह छात्रावास उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर बच्चा, खासकर बेटियां, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ें. इसी उद्देश्य से इस तरह के छात्रावास बनाए जा रहे हैं. यह भी बताया कि प्रदेश भर में इस तरह के 17 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें करीब 1600 बच्चे रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. सरकार का लक्ष्य शिक्षा को सुलभ बनाना और कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना है.कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा का मजबूत आधार देने की दिशा में यह कदम निश्चित तौर पर उनके उज्जवल भविष्य की राह को आसान बनाएगा.
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