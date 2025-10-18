पाठ्य पुस्तक वितरण पर शिक्षा मंत्री सख्त, सभी जिलों से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब
प्राथमिक शिक्षकों के 2100 पद खाली हैं. इनमें से 451 पदों पर न्यायालय की रोक है, बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
देहरादून: सरकारी स्कूलों में छात्रों को निशुल्क किताबें बांटने का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. स्थिति यह है कि अक्टूबर का महीना भी अब खत्म होने को है और अभी किताबें बांटने का काम कई क्षेत्रों में होना बाकी है. ऐसे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से एक हफ्ते के भीतर पाठ्य पुस्तक वितरण को लेकर रिपोर्ट तलब की है.
पाठ्य पुस्तक वितरण पर शिक्षा मंत्री सख्त: सरकारी सिस्टम में यूं तो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सामने आती रही है, लेकिन इस बार बात छात्रों को निशुल्क दी जाने वाली किताबों की है. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी सामग्री की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार स्कूल बैग से लेकर यूनिफॉर्म और किताबें तक बच्चों को निशुल्क देती है. लेकिन शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम यह काम समय पर नहीं कर पा रहा है. यही कारण है कि शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से पूरे प्रदेश की रिपोर्ट तलब कर ली है.
सभी जिलों से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी जिलों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की. मंत्री ने निर्देश दिए कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया अभी से शुरू की जाए और एक महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि सत्र शुरू होते ही छात्रों को किताबें समय पर मिल सकें.
छात्रों को ये सामग्री उपलब्ध कराता है शिक्षा विभाग: दरअसल सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है. यूनिफॉर्म और बैग की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के खाते में भेजी जाती है, जबकि किताबें विभाग स्कूलों तक पहुंचाता है.
अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से की थी शिकायत: खास बात ये है कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की कि कई दूरस्थ स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं. इस पर उन्होंने महानिदेशक शिक्षा को सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाने के निर्देश दिए.
आपदा में क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों के पुनर्निर्माण में देरी पर मंत्री नाराज: बात केवल राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक किताबें नहीं पहुंचने की ही नहीं है, बल्कि आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण कार्यों में धीमी गति पर भी शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आपदा मोचन निधि से सभी जिलों को धनराशि जारी की जा चुकी है, लेकिन कई जगह काम शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा कर तेजी लाई जाए.
रिक्त पद जल्दी भरने के निर्देश: बैठक के दौरान रिक्त पदों पर भी तेजी से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने आउटसोर्स के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है. साथ ही शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत छात्रों के चयन की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए.
प्राथमिक शिक्षकों के करीब 2100 पद खाली: प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 2100 पद खाली हैं. इनमें से 451 पदों पर न्यायालय की रोक है, जबकि बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है. बैठक में भी इस पर चर्चा की गई, जिसके बाद लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों का सुगम जनपदों में समायोजन करने का निर्णय लिया गया, ताकि नई भर्ती में चयनित शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति दी जा सके.
