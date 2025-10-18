ETV Bharat / state

पाठ्य पुस्तक वितरण पर शिक्षा मंत्री सख्त, सभी जिलों से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब

देहरादून: सरकारी स्कूलों में छात्रों को निशुल्क किताबें बांटने का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. स्थिति यह है कि अक्टूबर का महीना भी अब खत्म होने को है और अभी किताबें बांटने का काम कई क्षेत्रों में होना बाकी है. ऐसे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से एक हफ्ते के भीतर पाठ्य पुस्तक वितरण को लेकर रिपोर्ट तलब की है.

पाठ्य पुस्तक वितरण पर शिक्षा मंत्री सख्त: सरकारी सिस्टम में यूं तो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सामने आती रही है, लेकिन इस बार बात छात्रों को निशुल्क दी जाने वाली किताबों की है. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी सामग्री की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार स्कूल बैग से लेकर यूनिफॉर्म और किताबें तक बच्चों को निशुल्क देती है. लेकिन शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम यह काम समय पर नहीं कर पा रहा है. यही कारण है कि शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से पूरे प्रदेश की रिपोर्ट तलब कर ली है.

सभी जिलों से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी जिलों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की. मंत्री ने निर्देश दिए कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया अभी से शुरू की जाए और एक महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि सत्र शुरू होते ही छात्रों को किताबें समय पर मिल सकें.

छात्रों को ये सामग्री उपलब्ध कराता है शिक्षा विभाग: दरअसल सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है. यूनिफॉर्म और बैग की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के खाते में भेजी जाती है, जबकि किताबें विभाग स्कूलों तक पहुंचाता है.