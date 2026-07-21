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विश्वविद्यालयों में 180 और स्कूलों में 220 दिन कक्षाओं के संचालन पर जोर, ये दो यूनिवर्सिटी करेंगी NIRF के लिए आवेदन

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने NEP-2020 को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की.

NATIONAL Education Policy 2020
विश्वविद्यालयों में 180 और स्कूलों में 220 दिन कक्षाओं के संचालन पर जोर (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 3:38 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सभी प्रावधानों को शिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत लागू किया जा सके, इस पर शिक्षा विभाग जोर दे रहा है. इसी क्रम में विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में एनईपी-2020 को लागू करने के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई.

बैठक के दौरान शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए सभी राजकीय संस्थानों को नैक एक्रीडिएशन (NAAC मान्यता) के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा, साथ ही दून व कुमाऊं विश्वविद्यालय एनआईआरएफ के लिए आवेदन करेंगे. इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सभी प्रावधानों का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए. पाठ्यक्रमों का अपग्रेडेशन, क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था, बहुविषयक शिक्षा प्रणाली, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम और भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध हो सके. बैठक में सभी विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही, छात्र-छात्राओं के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने को भी कहा गया. बैठक में विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम 180 दिन और माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में 220 दिन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कार्मिकों एवं छात्र-छात्राओं के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने को भी कहा.

बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय इस साल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के लिए आवेदन करेंगे, जबकि अन्य राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के लिए आवेदन करेंगे. साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने को कहा गया.

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में एनईपी-2020 के क्रियान्वयन की प्रगति को लेकर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया. जबकि एससीईआरटी ने भी शिक्षा विभाग के तहत एनईपी-2020 के तहत किए गए कामों के बारे में जानकारी साझा की. जिसमें प्रमुख रूप से बताया किया कि एनईपी ट्रैकर के तहत संस्थान को कुल 202 टास्क मिले थे जिनमें से 71 टास्क पूरे कर लिए गए और 111 टास्क पर कार्य गतिमान है जबकि 20 टास्क पर काम शुरू किया जाना है.

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