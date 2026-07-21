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विश्वविद्यालयों में 180 और स्कूलों में 220 दिन कक्षाओं के संचालन पर जोर, ये दो यूनिवर्सिटी करेंगी NIRF के लिए आवेदन

देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सभी प्रावधानों को शिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत लागू किया जा सके, इस पर शिक्षा विभाग जोर दे रहा है. इसी क्रम में विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में एनईपी-2020 को लागू करने के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई.

बैठक के दौरान शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए सभी राजकीय संस्थानों को नैक एक्रीडिएशन (NAAC मान्यता) के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा, साथ ही दून व कुमाऊं विश्वविद्यालय एनआईआरएफ के लिए आवेदन करेंगे. इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सभी प्रावधानों का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए. पाठ्यक्रमों का अपग्रेडेशन, क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था, बहुविषयक शिक्षा प्रणाली, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम और भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध हो सके. बैठक में सभी विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही, छात्र-छात्राओं के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने को भी कहा गया. बैठक में विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम 180 दिन और माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में 220 दिन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कार्मिकों एवं छात्र-छात्राओं के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने को भी कहा.