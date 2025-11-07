दिल्ली नगर निगम प्राइमरी स्कूल के वेब ऐप की शुरुआत, जानें कैसे अभिभावकों को मिलेगा लाभ
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसका शुभारंभ किया. इस मौके पर मेयर, नगर आयुक्त आदि भी उपस्थित रहे.
Published : November 7, 2025 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम प्राइमरी स्कूल के वेब ऐप का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर 'स्कूल चले हम' अभियान की शुरुआत की. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा (एडवोकेट) ने की. इस वेब ऐप के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को डिजिटल क्रांति से जोड़ा गया है.
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जब काम करने की इच्छा सच्ची हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता. आज दिल्ली नगर निगम ने यह सिद्ध कर दिखाया है. इस ऐप से अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और बच्चे तकनीकी रूप से शिक्षा से जुड़ सकेंगे. वहीं महापौर राजा इकबाल सिंह ने इस प्रयास के लिए शिक्षा समिति को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है. हमारे विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा की दिशा में लगातार सुधार हो रहा है.
विद्यालय में प्रवेश के लिए करेंगे प्रेरित: वहीं शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि इस ऐप के निर्माण में निगम का धन खर्च नहीं हुआ है और न ही इसका छात्रों पर कोई आर्थिक भार पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि 'स्कूल चले हम' अभियान के तहत सभी पार्षद और शिक्षा अधिकारी क्षेत्र में जाकर बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित करेंगे. इस अभियान के अंतर्गत 50,000 नए छात्रों को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है.
दिल्ली में MCD द्वारा संचालित स्कूलों के लिए School Web App का शुभारंभ किया गया। अब विद्यार्थियों को time table, homework, notes, assignment जैसी सुविधाएँ एक ही मंच पर आसानी से उपलब्ध होंगी। यह पहल न केवल शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों… pic.twitter.com/lgPRa93k60— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) November 7, 2025
नगर आयुक्त ने दी बधाई: उधर नगर आयुक्त अश्विनी कुमार ने शिक्षा विभाग को इस काम के लिए बधाई देते हुए कहा कि निगम, शिक्षा विभाग की नई तकनीक के साथ विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. कार्यक्रम के समापन पर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई दी गई. शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खड़खड़ी ने कहा कि अगर हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करेगा.
