शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लॉन्च किया ह्युमेन AI लिटरेसी मिशन क्लासरूम, मिशन से जल्दी जुड़ेंगे दिल्ली के स्कूल
ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन क्लासरूम से एआई टेक्नोलॉजी के यूजर बनने के साथ संभावनाओं और सीमाओं को भी समझेंगे बच्चे और शिक्षक
Published : July 18, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए अब स्कूली बच्चों और शिक्षकों को इसकी उपयोगिता, महत्व व दुष्प्रभाव से परिचित कराने के लिए भारत मंडपम में ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन का शुभारंभ किया गया. इस मिशन में कक्षा 3 से 12 तक के लिए उम्र के अनुसार उचित पाठ्यक्रम के साथ-साथ लाइव सेशन, एलएमएस, वीडियो लैसन, इंटरैक्टिव गतिविधियों, शिक्षकों के विकास, नीतिगत संसाधनों और क्लासरूम के लिए तैयार लर्निंग सामग्री का संयोजन शामिल किया गया है, जो स्कूलों को व्यवस्थित तरीके से एआई शिक्षा अपनाने में मदद करता है. इस अवसर पर ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन को लॉन्च करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारे क्लासरूम ने डिजिटल बदलाव को अपना लिया है.
एआई सिस्टम को ज़िम्मेदारी से समझने के लिए पहल
अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि छात्र और शिक्षक अपने आस-पास की दुनिया को आकार देने वाले एआई सिस्टम को सुरक्षित और ज़िम्मेदारी से समझें. कम उम्र में ही यह समझ विकसित करने से युवा भरोसे और समझदारी के साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं. व्यवस्थित और समावेशी एआई लर्निंग तक पहुच बढ़ाने वाली पहल छात्रों को उभरती टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.
एआई को बेहतर आत्मविश्वास के साथ समझेंगे बच्चे
लॉन्च के बाद यह मिशन स्कूलों को अपने साथ जोड़ने, टीचर-ट्रेनिंग ग्रुप्स का दायरा बढ़ाने और स्कूली शिक्षा में पार्टनरशिप बनाने पर ध्यान देगा. समय के साथ संस्थागत सहयोग और राज्य-के अनुसार रोलआउट के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस मिशन के लॉन्च से आगे बढ़ने के साथ क्लासरूम में सार्थक बदलाव लाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि ऐसी पीढ़ी तैयार की जा सके जो एआई को बेहतर आत्मविश्वास और ज़िम्मेदारी के साथ समझ सके, उस पर सवाल उठा सके और उसका इस्तेमाल कर सके. साथ ही, बुनियादी स्तर की निःशुल्क शिक्षा को विभिन्न भोगौलिक क्षेत्रों के लिए सुलभ भी बनाता है.
एआई-इनेबल्ड दुनिया के लिए छात्रों और शिक्षकों को तैयार करना
सूद ने कहा कि यह लॉन्च ऐसे समय में किया गया है जबआर्टीफिशियल इंटेलीजेन्स युवाओं के द्वारा सीखने, जानकारी की सर्च करने, कंटेंट बनाने और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने का माध्यम बन गया है. हालांकि, इसके बावजूद छात्र इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाते कि एआई कैसे काम करता है, वे इसके आउटपुट का उचित मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन इसी खामी को दूर करता है और छात्रों को बुनियादी समझ से आगे बढ़कर ज़िम्मेदाराना एवं व्यवहारिक उपयोग में सक्षम बनाता है. ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन के चीफ़ विज़नरी मणित जैन ने इस मिशन के पीछे की सोच के बारे में बताया. लॉन्च के मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एआई-इनेबल्ड दुनिया के लिए छात्रों और शिक्षकों को तैयार करने की अहमियत पर ज़ोर दिया.
उभरती टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदाराना उपयोग को समझाना
मणित जैन ने बताया कि एआई हमारे बच्चों के द्वारा सीखने, काम करने और फैसले लेने के तरीकों को प्रभावित करने लगा है. ऐसे में हमें सुनिश्चित करना होगा कि वे सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के यूज़र बनकर न रह जाएं, बल्कि इसकी संभावनाओं, सीमाओं और ज़िम्मेदारियों को भी समझें.एआई साक्षर भारत के निर्माण के लिए ऐसे समग्र दृष्टिकोण की ज़रूरत है ताकि स्कूल लीडर सोच-समझ कर नीतियां बना सकें. अध्यापक ज़िम्मेदाराना उपयोग के लिए मार्गदर्शन दे सकें और छात्र इस बात को समझ सकें कि कैसे टेक्नोलॉजी उनके भविष्य को आकार दे रही है.बुनियादी एआई साक्षरता को सुलभ बनाकर और इसके लिए स्कूलों को सहयोग प्रदान कर ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन एआई शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहता है.इसका उद्देश्य ऐसी पीढ़ी के निर्माण द्वारा विकसित भारत 2047 में योगदान देना है, जो उभरती टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदाराना उपयोग के बारे में समझ सकें.
छात्रों को एआई का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से कराने पर जोर
यह मिशन इस विज़न को असलियत में कैसे बदलेगा इस बारे में बात करते हुए ह्युमेन एआई लिटरेसी मिशन के सीईओ अमित यादव ने बताया कि एआई साक्षरता को सच में सुलभ बनाने के लिए इसे भारतीय क्लासरूम की वास्तविकता के अनुसार काम करना होगा. हम (एचआईएलएम) को एक व्यवस्थित मार्ग के रूप में डिज़ाइन कर रहे हैं, जो छात्रों शिक्षकों और स्कूल लीडर्स के लिए मददगार होगा. हमारा मकसद एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसे स्कूल अलग-अलग स्थितियों में भरोसे के साथ अपना सकें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि छात्र एआई का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करें.
भारत के डिजिटल भविष्य में बेहतर करने की मुहिम
क्लासरूम के दायरे से बढ़कर बुनियादी एआई साक्षरता तक पहुंच युवाओं को भारत के डिजिटल भविष्य में बेहतर तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है. चूंकि एआई हर सेक्टर में शामिल हो रहा है. इसलिए इसके जानकारीपूर्ण इस्तेमाल से छात्र टेक्नोलॉजी के साथ जानकारी रखने वाले यूज़र्स,क्रिएटर्स और समस्या-समाधान करने वालों के तौर पर जुड़ सकते हैं.
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