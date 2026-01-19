ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ बीजापुर के जीड़पल्ली में शिक्षा का उजाला, अब झोपड़ी नहीं पक्के स्कूल में गूंजेगी पढ़ाई

नक्सल प्रभावित बीजापुर के जीड़पल्ली में स्कूली छात्र छात्राओं को नया विद्यालय मिला है. इससे नौनिहालों के चेहरों पर अब नई मुस्कान खिल उठी है. झोपड़ी में संचालित होने वाले स्कूल की जगह अब एक पक्का, सुरक्षित और सुसज्जित विद्यालय भवन खड़ा है, जो नियद नेल्लनार अभियान के तहत विकास और विश्वास की सशक्त पहचान बनकर उभरा है.

बीजापुर : कई दशकों से बस्तर का बीजापुर जिला नक्सलवाद की मार झेल रहा है. बीजापुर के दुर्गम इलाकों में विकास कार्य बाधित रहे हैं. अब जैसे जैसे नक्सलवाद का अंधेरा छट रहा है वैसे वैसे बीजापुर की तस्वीर बदल रही है. बस्तर के उसूर विकासखंड के अत्यंत सुदूर अंदरूनी क्षेत्र जीड़पल्ली से एक सुखद खबर सामने आई है.

20 साल बाद जीड़पल्ली को मिला स्कूल

बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके जीड़पल्ली को 20 साल बाद नवीन स्कूल भवन मिला है. यहां 20 साल से झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई हो रही थी. इस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का पुनः संचालन और नवीन स्कूल भवन का निर्माण बच्चों के भविष्य निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है. अब बच्चों को पढ़ाई के लिए अस्थायी झोपड़ी नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ है, जहां उनके सपनों को नई उड़ान मिल सकेगी.

पूजा पाठ से नए स्कूल भवन का हुआ शुभारंभ

बीजापुर के जीड़पल्ली में पूजा पाठ के जरिए नए स्कूल भवन का शुभारंभ सोमवार को किया गया. इस अवसर पर जीड़पल्ली के ग्राम सरपंच, उपसरपंच, पंच, पेरमा पुजारी, शिक्षकगण एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे. प्राथमिक शाला जीड़पल्ली, संकुल केंद्र धरमारम के नवीन शाला भवन के उद्घाटन अवसर पर संकुल प्राचार्य पामेड, संकुल समन्वयक धरमारम, शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए.

नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर के अंदरुनी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है. जीड़पल्ली का यह विद्यालय भवन उसी प्रयास का नतीजा है. नियद नेल्लानार योजना के तहत इलाके के ग्रामीणों की मांग पर स्कूल भवन बनाया गया है और इसका शुभारंभ किया गया है- संबित मिश्रा, कलेक्टर, बीजापुर

नए स्कूल भवन से ग्रामीणों में खुशी

बीजापुर के कलेक्टर ने कहा कि जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुंच रही है. नए स्कूल भवन मिलने से ग्रामीणों में भी खुशी है. ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल भवन के निर्माण से न केवल बच्चों की रोजाना उपस्थिति में वृद्धि होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल पैदा होगा.