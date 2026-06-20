डिजिटल इंडिया के होर्डिंग तले 'काला अंधकार': कानपुर की इस बस्ती में 1500 परिवारों के घर फ्रिज-कूलर तो आए, पर एक भी बच्चा नहीं कर पाया हाईस्कूल पास!
'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को मुंह चिढ़ाती जुगियाना बस्ती; जहां मकानों में टीवी तो चलते हैं, पर बच्चों की तक़दीर में अंगूठा टेक होना लिखा है!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 5:47 PM IST
कानपुर: कानपुर की तंग गलियों में केवल भीड़ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक अनूठी कहानी बसती है, लेकिन यहां दूसरा सबसे चिंताजनक पहलू है दम तोड़ती शिक्षा, जो सरकार के दावों और डिजिटल इंडिया की हकीकत को दिखाता है. अगर आप शहर के बजरिया थाने के बाहर खड़े हों तो ठीक गेट के सामने से जाने वाली सड़क आपको कर्नलगंज के एक ऐसे हिस्से में ले जाती है, जहां हाथों में हुनर तो है, पर भविष्य को संवारने वाली शिक्षा पूरी तरह गायब है. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट...
बेहद तंग और संकरी गलियों वाले इस क्षेत्र में चारों ओर आपको सटे हुए मकान और उनके नीचे दुकानें दिखेंगी. गलियों में युवाओं की आवाजाही और तेज चहलकदमी भी नजर आएगी, क्योंकि अगर यहां 100 युवा हैं तो उनमें 90 आपको किसी न किसी तरह का काम करते हुए दिख रहे होंगे.
ईटीवी भारत की टीम जब जुगियाना बस्ती पहुंची तो पार्क के चारों ओर केवल युवा ही काम में जुटे दिख रहे थे. जब उनसे पढ़ाई को बात की गई तो उनमें से कई ने जवाब दिया कि अगर पढ़ाई करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा?
डिजिटल इंडिया के होर्डिंग तले काला अंधकार 'जुगियाना बस्ती'
यह स्मार्ट सिटी कानपुर के कर्नलगंज का शौकत अली पार्क का क्षेत्र है, यहां की चमचमाती सड़कों पर सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के रंग-बिरंगे विज्ञापन आपका स्वागत भी करते दिखेंगे, मगर इन विज्ञापनों की परछाई के ठीक नीचे देश की तरक्की का एक ऐसा सच सामने आता है, जो अंदर तक झकझोर देता है. यहां डिजिटल इंडिया के होर्डिंग तले एक ऐसा काला अंधकार है, जिसके लिए शिक्षा व जिला प्रशासन के अफसर कोई उजाला अब तक नहीं ला सके हैं.
यहां की जुगियाना बस्ती में 1000 से अधिक परिवार ऐसे हैं, जिनके घरों में बच्चे 10वीं तक पास नहीं कर पाए हैं. हैरानी की बात ये कि इन घरों में फ्रिज, कूलर और टीवी दूर से दिख जाएंगे, इन घरों के बच्चों का स्कूल से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जबकि आसपास के एक से दो किलोमीटर की परिधि में 10 से अधिक स्कूल हैं, जिसमें कई सरकारी भी शामिल हैं.
'काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा'
जुगियाना बस्ती में रहने वाले अफजाल अहमद ने कहा, "हमारे सामने सबसे बड़ा संकट घर का खर्च है. अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो फिर कमाई कैसे हो पाएगी? एक परिवार में औसतन पांच से छह लोग रहते हैं. घर का राशन, बिजली, आने-जाने, कपड़े लेना समेत बहुत सारे खर्च हो जाते हैं."
इसी तरह फातिमा ने कहा, "डिग्री लेकर भी तो अब नौकरी नहीं लगती. अगर दो पैसे कमाकर मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा ठीक है. पढ़ाई में भी बहुत अधिक खर्च होता है, वो रुपये कहां से आएंगे?"
वहीं, इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर दीपक अवस्थी ने कहा, "इस मामले पर कुछ दिनों पहले ही डीआईओएस संतोष राय के निर्देश पर दौरा किया था. वहां जाकर बस्ती में रहने वालों से बात भी की. सभी को सालभर शिक्षा का मूल्य बताया जाता है. स्कूलों में प्रवेश क्यों जरूरी है, ये जानकारी भी दी जाती है, लेकिन यहां के लोगों में कोई रुचि नहीं दिखती. इसके लिए कुछ सामाजिक कुरीतियां भी जिम्मेदार हैं."
पांच सालों में करीब 30 हजार नामांकन में हुए कम
बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, शहर में पिछले पांच सालों में करीब 30 हजार बच्चों का नामांकन कम हुआ है. इसके पीछे तमाम कारण हैं, जो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर किसी काम पर लगा देते हैं, तो उन बच्चों का प्रवेश स्कूलों में माना नहीं जाता. साल 2021 में विभाग द्वारा 1.60 लाख बच्चों का पंजीकरण किया गया था. हालांकि, मौजूदा समय में ये आंकड़ा 1.30 लाख के आसपास पहुंच चुका है.
क्या कहते हैं जिम्मेदार
जुगियाना बस्ती के हालात पर जब हमने क्षेत्रीय पार्षद तबस्सुम अमीन से बात करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया. बाद में उनके पति पूर्व पार्षद हाजी मो. अमीम ने बताया कि तबीयत खराब होने से वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं. साथ ही उन्होंने पार्षद की तरफ से कहा, "जुगियाना बस्ती में एक हजार से अधिक परिवार ऐसे हैं, जो जोगी और शाह बिरादरी से आते हैं. ये शहर में बर्तन बेचने का काम करते हैं. इसके अलावा कई अन्य कामों में ये अपने आपको व्यस्त रखते हैं. उनके सामने आर्थिक संकट बहुत अधिक है. जब उनके बच्चे पांचवीं या आठवीं तक पढ़ाई कर लेते हैं और उनमें थोड़ी भी समझ आ जाती है तो वह अपने बच्चों को घर से कमाई के लिए भेज देते हैं."
यह भी बताया कि वह पिछले 10 सालों से क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है. जिन परिवारों से बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए कहा जाता है, वह खुद उनका प्रवेश कराते हैं. बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों संग हर साल बस्ती में जागरुकता कैंप संचालित कराते हैं, लेकिन बच्चों के माता-पिता शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं.
इधर इस मामले में कानपुर के बीएसए सुरजीत सिंह ने कहा कि हर साल स्कूल चलों अभियान व आरटीई अभियान के तहत विभागीय अफसर व शिक्षक, बच्चों के शत प्रतिशत प्रवेश कराने के लिए पूरा जोर लगाते हैं. हालांकि, कर्नलगंज की जुगियाना बस्ती में माता-पिता को बहुत अधिक जागरूक करने की जरूरत है. हमारी कोशिश होगी कि इस सत्र में कुछ बच्चों का प्रवेश जरूर स्कूलों में कराएं, इससे बस्ती के और अधिक बच्चे दाखिला लेने के लिए आगे आएंगे.
यह रिपोर्ट सिर्फ एक बस्ती की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी है. क्या आपके शहर या मोहल्ले में भी कोई ऐसी जगह है, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो/आर्टिकल को इतना शेयर करें कि यह जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंचे.
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