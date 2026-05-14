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सड़कों पर उतरा शैक्षिक महासंघ, इन मांगों को पूरी करने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन करते शिक्षक ( ETV Bharat Bundi )