सड़कों पर उतरा शैक्षिक महासंघ, इन मांगों को पूरी करने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा.
Published : May 14, 2026 at 7:21 PM IST
बूंदी: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बूंदी ग्रामीण इकाई ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर गुरुवार शाम को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक एवं पदाधिकारी शहर की सड़कों पर उतरे और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार से जल्द मांगें पूरी करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.
'मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार': संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जैन एवं नगर अध्यक्ष मूल शंकर शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में जिलेभर से शिक्षक शामिल हुए. रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. मनोज कुमार जैन ने कहा कि शिक्षक हितों की रक्षा के लिए चलाया जा रहा यह आंदोलन शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. महिला मंत्री निधी नामा ने बताया कि प्रदेशभर के शिक्षक वर्षों से कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा.
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ये हैं मांगें: ज्ञापन में शिक्षकों ने शिविरा पंचांग में संशोधन कर ग्रीष्मावकाश बढ़ाने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति शीघ्र करने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने और वर्ष 2019 से अब तक क्रमोन्नत सभी विद्यालयों में रिक्त पदों की शुद्धि जारी करने की मांग प्रमुख रही. इसके अलावा विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने, आरजीएचएस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.
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राहत प्रदान करने की मांग: संगठन से जुड़ी इंदु शर्मा ने कहा कि उन्होंने सरकार से शिक्षकों की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राहत प्रदान करने की मांग की है. खंड मंत्री भगवान सहाय शर्मा ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि मांगों को अनदेखा किया गया, तो संगठन जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक रैली, धरना और आंदोलन को और अधिक प्रभावी रूप से चलाएगा. उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग अब अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह जागरूक है और किसी भी स्थिति में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा. प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.