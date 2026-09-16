हेडमास्टरों के लिए खुला प्रमोशन का रास्ता, 93 शिक्षकों की बदलेगी पोस्टिंग और जिम्मेदारी, अब सरकार की मंजूरी का इंतजार
हिमाचल शिक्षा विभाग ने 93 शिक्षकों के हेडमास्टर पद पर प्रमोशन से जुड़ी फाइल सरकार को भेजी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 93 हेडमास्टरों के लिए राहत भरी खबर है. शिक्षा विभाग ने पात्र हेडमास्टरों का प्रमोशन पैनल तैयार कर लिया है और पदोन्नति से संबंधित फाइल सरकार को भेज दी है. अब इन शिक्षकों की नजर सरकार की मंजूरी पर टिकी है. स्वीकृति मिलते ही शिक्षा विभाग प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आदेश जारी कर सकता है. ऐसे में वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे इन हेडमास्टरों के लिए यह प्रमोशन करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा.
शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है, "हेड मास्टर की पदोन्नति का पैनल सरकार को भेज दिया गया है".
कई मानदंडों का रखा जाता है ध्यान
दरअसल, सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया महज सेवा अवधि पूरी होने पर नहीं होती. इसके लिए संबंधित कैडर, वरिष्ठता, निर्धारित पात्रता, उपलब्ध रिक्तियों और विभागीय नियमों समेत अन्य मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है. प्रिंसिपल के पद खाली होने के साथ विभाग पात्र शिक्षकों का नया प्रमोशन पैनल तैयार करता है. इसी प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने पात्र हेडमास्टरों की सूची तैयार कर अब सरकार के समक्ष फाइल भेजी है.
इससे पहले विभाग की ओर से हेडमास्टर कैडर में पदोन्नति के लिए पात्र टीजीटी और प्रमोटी लेक्चररों से विकल्प और बायोडाटा भी मांगा गया था. विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 93 हेडमास्टरों की पदोन्नति का मामला सरकार की मंजूरी के स्तर पर पहुंच गया है. यदि सरकार से स्वीकृति मिलती है तो इन शिक्षकों को प्रिंसिपल पद की नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा.
पदोन्नति के साथ वेतन में भी होगा बदलाव
हेडमास्टर से प्रिंसिपल बनने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ वेतन का भी नियमानुसार पुनर्निर्धारण होगा. हालांकि, सभी 93 हेडमास्टरों के वेतन में एक समान बढ़ोतरी नहीं होगी. पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण हर कर्मचारी के मौजूदा वेतन, पदोन्नति की तारीख और वेतन निर्धारण के लिए चुने गए विकल्प समेत लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा. यानी प्रमोशन के बाद वास्तविक वित्तीय लाभ हर कर्मचारी के मामले में अलग-अलग हो सकता है.
परिवार में भी आएंगी खुशियां
लंबे इंतजार के बाद मिलने वाली पदोन्नति 93 हेडमास्टरों के लिए सिर्फ पदनाम बदलने की खबर नहीं होगी, ये वर्षों की सेवा के बाद करियर में आगे बढ़ने का मौका भी होगी. कई हेडमास्टर वरिष्ठता और रिक्त पदों के आधार पर अपनी पदोन्नति की बारी का इंतजार कर रहे हैं. अब प्रमोशन फाइल सरकार तक पहुंचने के बाद उनकी निगाहें मंजूरी पर हैं. सरकार की स्वीकृति मिलते ही विभाग पदोन्नति आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद इन शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा.
ये भी पढ़ें: 'किशाऊ बांध पर झूठ बोल रहे जयराम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे', CM सुक्खू ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ