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हेडमास्टरों के लिए खुला प्रमोशन का रास्ता, 93 शिक्षकों की बदलेगी पोस्टिंग और जिम्मेदारी, अब सरकार की मंजूरी का इंतजार

शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 93 हेडमास्टरों के लिए राहत भरी खबर है. शिक्षा विभाग ने पात्र हेडमास्टरों का प्रमोशन पैनल तैयार कर लिया है और पदोन्नति से संबंधित फाइल सरकार को भेज दी है. अब इन शिक्षकों की नजर सरकार की मंजूरी पर टिकी है. स्वीकृति मिलते ही शिक्षा विभाग प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आदेश जारी कर सकता है. ऐसे में वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे इन हेडमास्टरों के लिए यह प्रमोशन करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा.

शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है, "हेड मास्टर की पदोन्नति का पैनल सरकार को भेज दिया गया है".

कई मानदंडों का रखा जाता है ध्यान

दरअसल, सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया महज सेवा अवधि पूरी होने पर नहीं होती. इसके लिए संबंधित कैडर, वरिष्ठता, निर्धारित पात्रता, उपलब्ध रिक्तियों और विभागीय नियमों समेत अन्य मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है. प्रिंसिपल के पद खाली होने के साथ विभाग पात्र शिक्षकों का नया प्रमोशन पैनल तैयार करता है. इसी प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने पात्र हेडमास्टरों की सूची तैयार कर अब सरकार के समक्ष फाइल भेजी है.

इससे पहले विभाग की ओर से हेडमास्टर कैडर में पदोन्नति के लिए पात्र टीजीटी और प्रमोटी लेक्चररों से विकल्प और बायोडाटा भी मांगा गया था. विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 93 हेडमास्टरों की पदोन्नति का मामला सरकार की मंजूरी के स्तर पर पहुंच गया है. यदि सरकार से स्वीकृति मिलती है तो इन शिक्षकों को प्रिंसिपल पद की नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा.