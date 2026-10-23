हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में 9वीं क्लास का कैसा रहेगा सिलेबस? ये पांच विषय होंगे अनिवार्य
सत्र 2027-28 से हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूल के 9वीं कक्षा में कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम एकसमान होगा. शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पांच अनिवार्य मुख्य विषय होंगे. विद्यार्थियों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा और स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा. वहीं, कौशल विकास (कौशल विकास) विषय को अनिवार्य किया गया है, जबकि कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सत्र 2027-28 से अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
निदेशालय स्कूल शिक्षा की ओर से 23 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुसार, सीबीएसई से संबद्ध और संबद्धता के लिए स्वीकृत सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नौवीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ढांचे का पालन करना होगा. इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी सरकारी सीबीएसई स्कूलों में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक व्यवस्था में एकरूपता लाना है. इस संबंध में 8 अक्टूबर को अतिरिक्त निदेशक (ईएंडए) जीवन एस. नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में सीबीएसई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद पाठ्यक्रम और मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए गए.
पांच विषयों की वार्षिक परीक्षा
निर्देशों के अनुसार, हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अनिवार्य मुख्य विषय होंगे. इन पांचों विषयों का आकलन सीबीएसई के निर्धारित नियमों के अनुसार वार्षिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन से किया जाएगा.
तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू या पंजाबी का विकल्प दिया गया है. यदि किसी विद्यार्थी ने पिछले स्कूल में पंजाबी या उर्दू पढ़ी है और नए स्कूल में संबंधित भाषा उपलब्ध नहीं है, तो वैध स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) और अभिभावक के लिखित आश्वासन के आधार पर उसे उसी भाषा की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जा सकेगी. अभिभावक को संबंधित विषय के लिए ट्यूटर की व्यवस्था करने का आश्वासन देना होगा. यदि ऐसी भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 या उससे अधिक होती है, तो संसाधनों की उपलब्धता और व्यवहार्यता के आधार पर सरकार शिक्षक उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है.
एडवांस गणित और विज्ञान वैकल्पिक
विद्यार्थियों के लिए एडवांस गणित और एडवांस विज्ञान वैकल्पिक विषय होंगे. प्रत्येक विषय की अलग अतिरिक्त परीक्षा होगी, जिसमें 25 अंक निर्धारित किए गए हैं. स्कूल प्रधानाचार्य विद्यार्थियों की रुचि और परामर्श के आधार पर इन विषयों के संचालन की व्यवस्था करेंगे. यदि विद्यार्थी इन विषयों में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी अंकतालिका में एडवांस स्तर का उल्लेख नहीं किया जाएगा.
स्कूलों पर कौशल विकास की पढ़ाई की जिम्मेदारी
नौवीं कक्षा में कौशल विकास अनिवार्य कौशल विषय होगा. इसका मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकन से किया जाएगा. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल प्रधानाचार्य उपलब्ध विज्ञान, मानविकी और स्कीम आधारित शिक्षकों की विशेषज्ञता के अनुसार उन्हें इस विषय के शिक्षण की जिम्मेदारी सौंपें. शिक्षकों के बीच पाठ्यक्रम के भार के अनुपात में पीरियड आवंटित किए जाएंगे, ताकि अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता के बिना पाठ्यक्रम पूरा कराया जा सके.
इसके अलावा विद्यार्थी कौशल विकास के साथ एक अतिरिक्त कौशल विषय भी चुन सकेंगे. सीबीएसई के लागू परीक्षा नियमों और निर्धारित शर्तों के अधीन, यह अतिरिक्त विषय गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से किसी एक विषय के स्थान पर मान्य हो सकता है, यदि विद्यार्थी उस विषय में असफल रहता है.
सभी स्कूलों को करना होगा निर्देशों का पालन
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "समिति के सुझावों को सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वीकृति देकर प्रदेश के संबंधित सरकारी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. किसी स्कूल को पाठ्यक्रम लागू करने में कठिनाई आती है, तो वह विशिष्ट सुझावों के साथ मामला निदेशालय को भेज सकता है. यह प्रक्रिया नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों का सीबीएसई पोर्टल पर पंजीकरण शुरू होने से पहले पूरी करनी होगी, ताकि जरूरत के अनुसार संबंधित स्कूलों को स्पष्टीकरण जारी किया जा सके".
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