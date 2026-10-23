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हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में 9वीं क्लास का कैसा रहेगा सिलेबस? ये पांच विषय होंगे अनिवार्य

हिमाचल सरकारी सीबीएसई स्कूल ( ETV Bharat Concept Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम एकसमान होगा. शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पांच अनिवार्य मुख्य विषय होंगे. विद्यार्थियों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा और स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा. वहीं, कौशल विकास (कौशल विकास) विषय को अनिवार्य किया गया है, जबकि कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सत्र 2027-28 से अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.

निदेशालय स्कूल शिक्षा की ओर से 23 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुसार, सीबीएसई से संबद्ध और संबद्धता के लिए स्वीकृत सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नौवीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ढांचे का पालन करना होगा. इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी सरकारी सीबीएसई स्कूलों में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक व्यवस्था में एकरूपता लाना है. इस संबंध में 8 अक्टूबर को अतिरिक्त निदेशक (ईएंडए) जीवन एस. नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में सीबीएसई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद पाठ्यक्रम और मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए गए.