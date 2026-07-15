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स्कूलों की हकीकत जानने मैदान में उतरे एसीएस राजेश यादव, छत पर चढ़कर परखी बिल्डिंग क्वालिटी

एसीएस ने स्कूलों के निरीक्षण की शुरुआत बस्सी ब्लॉक स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, त्रिलोकपुर और आवासीय विद्यालय, कल्याणपुरा से की. इसके बाद उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कल्याणपुर सहित अन्य स्कूलों का भी दौरा किया. निरीक्षण के दौरान एसीएस ने स्कूल बिल्डिंग्स की स्थिति, कक्षाओं में संचालित टीचिंग-लर्निंग एक्टिविटीज, छात्रों की उपस्थिति, स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, छात्राओं की सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया.

जयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, बिल्डिंग सेफ्टी और आधारभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश यादव बुधवार को खुद मैदान में उतरे. उन्होंने जयपुर जिले के बस्सी ब्लॉक स्थित कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी. इस दौरान उन्होंने स्कूल बिल्डिंग की गुणवत्ता जांचने के लिए अस्थायी सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़कर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया. जहां भी कमियां मिलीं, वहां संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही सुधार के निर्देश दिए.

इस दौरान एसीएस यादव ने अधिकारियों को कहा कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित और समग्र विकास का माध्यम हैं. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ भवनों की मजबूती, स्वच्छ वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध होना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में किसी प्रकार की कमी पाई गई है, उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी पहलू में लापरवाही नहीं बरती जाए.

सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करते एसीएस राजेश यादव (ETV Bharat Jaipur)

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स्कूल भवनों की क्वालिटी परखी: एसीएस ने विद्यालय भवनों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए. साथ ही भवनों की छतों और निर्माण कार्य का स्वयं निरीक्षण कर इंजीनियरों से तकनीकी जानकारी ली. निर्माण क्वालिटी, मरम्मत कार्य और भवनों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने समग्र शिक्षा के अभियंताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए ताकि छात्रों और शिक्षकों को किसी प्रकार का जोखिम न रहे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर छात्रों से संवाद भी किया और शिक्षण व्यवस्था का आकलन किया. उन्होंने शिक्षकों को बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने की सलाह दी. साथ ही स्कूलों में नियमित मॉनिटरिंग, साफ-सफाई और अनुशासित वातावरण बनाए रखने के निर्देश भी दिए. उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा. जयपुर जिले के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ उन्होंने दौसा जिले के भी कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया.