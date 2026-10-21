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स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3000 करोड़ खर्च करेगा शिक्षा विभाग, हर सूचना अब एक क्लिक पर

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: शिक्षा विभाग इस वर्ष स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगा. इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ी सूचनाओं के लिए अब लोगों को अलग-अलग विभागों की वेबसाइट खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शिक्षा विभाग अपनी सभी शाखाओं की सूचनाओं, सर्कुलर, नीतियों और प्रगति रिपोर्ट को एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया है.

वर्तमान दौर में सोशल मीडिया के कारण लोग लगातार अपडेट रहना चाहते हैं. ऐसे में सरकारी सूचनाओं तक आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश यादव ने बताया कि पहले विभागीय सूचनाओं तक पहुंच उन्हीं लोगों की ज्यादा होती थी, जिनकी संबंधित विभाग में पहचान या पहुंच थी. अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विभाग का कोई भी सर्कुलर जारी हो, कोई नई पॉलिसी बने या किसी योजना की प्रगति हो, तो जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हो. इसी क्रम में स्टेट ओपन स्कूल, साक्षरता विभाग, संस्कृत विभाग और भाषा विभाग जैसी शिक्षा से जुड़ी शाखाओं की सूचनाएं भी मुख्य शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और आमजन को जरूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी.