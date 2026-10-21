स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3000 करोड़ खर्च करेगा शिक्षा विभाग, हर सूचना अब एक क्लिक पर

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3000 करोड़ खर्च करेगा शिक्षा विभाग, हर सूचना अब एक क्लिक पर
स्टेट ओपन स्कूल, साक्षरता विभाग, संस्कृत और भाषा विभाग जैसी शिक्षा से जुड़ी शाखाओं की सूचनाएं भी मुख्य शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
Published : October 21, 2026 at 8:49 PM IST
जयपुर: शिक्षा विभाग इस वर्ष स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगा. इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ी सूचनाओं के लिए अब लोगों को अलग-अलग विभागों की वेबसाइट खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शिक्षा विभाग अपनी सभी शाखाओं की सूचनाओं, सर्कुलर, नीतियों और प्रगति रिपोर्ट को एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया है.
वर्तमान दौर में सोशल मीडिया के कारण लोग लगातार अपडेट रहना चाहते हैं. ऐसे में सरकारी सूचनाओं तक आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश यादव ने बताया कि पहले विभागीय सूचनाओं तक पहुंच उन्हीं लोगों की ज्यादा होती थी, जिनकी संबंधित विभाग में पहचान या पहुंच थी. अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विभाग का कोई भी सर्कुलर जारी हो, कोई नई पॉलिसी बने या किसी योजना की प्रगति हो, तो जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हो. इसी क्रम में स्टेट ओपन स्कूल, साक्षरता विभाग, संस्कृत विभाग और भाषा विभाग जैसी शिक्षा से जुड़ी शाखाओं की सूचनाएं भी मुख्य शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और आमजन को जरूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी.
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स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3000 करोड़ का निवेश: स्कूलों के भवनों और कमरों के निर्माण सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास पर करीब 2800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है. चालू वर्ष में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. राजेश यादव ने बताया कि इसके लिए विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली राशि का उपयोग किया जा रहा है. इनमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), विधायक कोष और जिला स्तर पर संचालित एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं.
भर्ती और पदोन्नति के गिनाए आंकड़े : एसीएस ने राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुई भर्तियों और पदोन्नतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक 66 हजार से अधिक डीपीसी की गई हैं. करीब 56 हजार नई भर्तियां हुई हैं, जबकि लगभग 19 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी की गई. सरकार ने ढाई साल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से काम किया है. शिक्षा विभाग में ये प्रयास केवल मानव संसाधन बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्कूलों में सुविधाएं विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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शिक्षा को प्राथमिकता, अब जवाबदेही और सूचना की पहुंच पर जोर : सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए एसीएस ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और विकास पर विशेष फोकस है. स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता तथा विभागीय सूचनाओं को पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुंचाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. एक ही वेबसाइट पर सभी शाखाओं की जानकारी उपलब्ध होने से सूचनाओं का बिखराव कम होगा.
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