मिड डे मील में एक्सपायरी डेट के 6 हजार दूध के पैकेट लौटाएगा शिक्षा विभाग, 5 साल पुराने मिल्क की होगी जांच

पिथौरागढ़ में मिड डे मील के लिए भेज दिया था 5 साल पुराना एक्सपायरी दूध, प्रिंटिंग में भी लापरवाही मिली

PITHORAGARH EXPIRED MILK
एक्सपायरी डेट का दूध वापस होगा (Photo courtesy: Education Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2025 at 9:06 AM IST

3 Min Read
पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में चार दिन पूर्व एक्सपायरी दूध स्कूलों में भेजने की जानकारी मिली थी. इसको लेकर विभिन्न संगठनों सहित अभिभावकों ने नाराजगी व्यक्त की थी. आखिरकार स्कूलों में एक्सपायरी दूध भेजने के मामले में शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है.

एक्सपायरी दूध के पैकेट वापस लेगा दुग्ध संघ: विभाग दूध के छह हजार से अधिक पैकेट वापस करेगा. इसके अलावा हर विकासखंड से एक्सपायरी दूध के एक-एक पैकेट से सैंपल भरकर इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की सेहत सुधारने के लिए उन्हें सप्ताह में दो दिन फोर्टिफाइड दूध दिया जाता है.

मिड डे मील में मिला 5 साल पुराना एक्सपायरी दूध: बीते दिनों जिले में 12 हजार से अधिक विद्यार्थियों को पिलाने के लिए स्कूलों में एक्सपायरी दूध भेज दिया गया. मिड डे मील के लिए पांच साल पुराना एक्सपायरी दूध भेजा गया, जिसके बाद जिले का शिक्षा महकमा और दुग्ध संघ हरकत में आया है. विभाग अब एक्सपायरी दूध के साथ ही पूरी खेप को वापस करेगा. इसकी जगह नये दूध की आपूर्ति होगी.

25 लाख है दूध की कीमत: शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में दूध के 6,808 पैकेट की आपूर्ति हुई है. इसमें एक किलो के 5,549 और आधा किलो के 1,259 पैकेट शामिल हैं. इस दूध की कीमत विभाग को 2,533,185 रुपये (25 लाख 33 हजार 185 रुपए) चुकानी है. मामला खुलने के बाद विभाग ने अब संबंधित स्कूलों को दूध के पैकेट को सील करने के निर्देश जारी किए हैं. दुग्ध संघ इस दूध को स्कूलों से उठाएगा.

सीईओ ने ये कहा: शिक्षा विभाग के सीईओ ने कहा कि-

एक्सपायरी दूध को वापस किया जाएगा. हर विकासखंड से इसके सैंपल लेकर इन्हें जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को दिया जाएगा. मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी.
-हरक राम कोहली, सीईओ, पिथौरागढ़-

दुग्ध संघ के प्रबंधक ने ये कहा: दुग्ध संघ के प्रबंधक ने कहा कि-

प्रथम दृष्टया दूध के पैकेट में प्रिंटिंग की गलती हुई है. दुग्ध संघ पूरी खेप को वापस लेगा. इसकी जगह नये दूध की आपूर्ति की जाएगी.
-प्रह्लाद सिंह, प्रबंधक, दुग्ध संघ, पिथौरागढ़-

समय रहते चल गया पता: स्कूलों में भेजे जाने वाले मिड डे मील के लिए दूध की एक्सपायरी का सही समय पर पता चल गया, नहीं तो यदि बच्चे इस दूध का सेवन करते तो उनके स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता था. समय रहते पता चलने के कारण बच्चों तक यह दूध नहीं पहुंच पाया.

प्रिंटिंग में भी लापरवाही मिली: दूध के पैकेट पर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखकर भी बड़ा संदेह हो रहा है. एक पैकेट में जो 2020 की पैकेजिंग दर्शा रहा है, उसमें एक्सपायरी डेट और मैन्यूफैक्चरिंग डेट ही उल्टी- सीधी लिखी गई है. ऐसा ही 2025 की पैकेजिंग में दिख रहा है. इससे संदेह हो रहा है कि जब दूध जैसी आवश्यक चीज को लेकर दुग्ध संघ इतना लापरवाह है तो फिर बाकी चीजें कैसे चल रही होंगी, ये जांच का विषय हो सकता है.
