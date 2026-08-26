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स्कूलों की जमीनी हकीकत जांचेगा शिक्षा विभाग, 23 बिंदुओं पर होगा फिजिकल वेरिफिकेशन

बगरू विधानसभा क्षेत्र के इस विद्यालय को लेकर हुआ था विवाद ( ETV Bharat Jaipur )