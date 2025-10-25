शिक्षा विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर की कड़ी कार्रवाई, शिक्षक निलंबित
मधेपुरा में शिक्षा विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई ,राजनीतिक दल के नेताओं के साथ तस्वीर साझा करने पर शिक्षक निलंबित
Published : October 25, 2025 at 7:30 AM IST
मधेपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मधेपुरा जिले के शिक्षा विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की है. मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के सुखासन चकला स्थित अनुग्रह उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापक अमलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार शिक्षक अमलेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार-प्रसार किया, नेताओं के साथ तस्वीरें साझा की और सोशल मीडिया पर पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां की .यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत की गई है.
राजनीतिक दल के नेताओं के साथ फोटो साझा की :जांच में पाया गया कि अमलेश कुमार ने राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अपने फेसबुक अकाउंट में तस्वीर को साझा किया. राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार-प्रसार में संलिप्तता पाया गया एवं उनके पक्ष में टिप्पणियां की गई. शिक्षा विभाग ने इसे आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन के साथ-साथ शिक्षक आचरण एवं विभागीय नियम के के खिलाफ माना. ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने त्वरित निलंबन का आदेश जारी किया.
निलंबित शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा : निलंबन अवधि में शिक्षक अमलेश कुमार को प्रखंड संसाधन केंद्र सिंहेश्वर मुख्यालय निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रपत्र क जारी किया गया है, जिसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का पालन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है.
आचार संहिता उल्लंघन और शिक्षक गरिमा के खिलाफ : शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर कार्यरत व्यक्ति से इस प्रकार का आचरण अपेक्षित नहीं है. विभाग का कहना है कि अमलेश कुमार का कृत्य न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षक समुदाय की गरिमा को भी प्रभावित करता है.निलंबन के साथ ही विभाग ने शिक्षक अमलेश कुमार के खिलाफ गहन जांच शुरू कर दी है. आरोप सिद्ध होता है, तो शिक्षक को बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
निर्णय लेने और निष्पक्ष रहने में कोई कमी न बरतें शिक्षक : इस मामले के सामने आने के साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे निर्णय लेने और निष्पक्ष रहने में कोई कमी न बरतें और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न हों. जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विशेष रूप से शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आचरण से समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करें.
आदर्श आचार संहिता का पालन आवश्यक : इस घटना ने अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी सतर्क कर दिया है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ करें. इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने कहा कि सभी सरकारी सेवकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा आमजनों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए. इसके उल्लघंन पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
