गढ़वा में सैकड़ों छात्राओं के बीमार होने पर एक्शन में शिक्षा विभाग, वॉर्डन समेत पांच लोग बर्खास्त
गढ़वा के खरौंधी कस्तूरबा स्कूल में सैकड़ों छात्राओं के बीमार होने पर शिक्षा विभाग ने पांच लोगों को बर्खास्त किया है.
Published : June 29, 2026 at 6:41 PM IST
गढ़वा: जिले के खरौंधी कस्तूरबा स्कूल में सैंकड़ों छात्राओं के बीमार होने के मामले में शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन रसोइया के द्वारा छात्राओं को पानी के लिए तरसाया गया. उन्हें गर्म पानी पीने के लिए मजबूर किया गया लेकिन छात्राओं ने इसका विरोध किया और छात्राओं ने सिर्फ खाना खाया लेकिन पानी नहीं पीया क्योंकि जिस रूम में चापाकल था, उस रूम को रसोइया ने बंद कर दिया था, जिसके चलते यह घटना घटी.
वॉर्डन, दो शिक्षक, गार्ड और रसोइया की नौकरी से छुट्टी
जिसके बाद डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वॉर्डन, दो शिक्षक, गार्ड और रसोइया को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं स्कूल में तोड़फोड़ करने एवं स्कूल से सामान ले जाने के मामले में नौ नामजद और 250 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
माफी लायक नहीं है घटना: जिला शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि, जो घटना घटी है, उसके लिए माफी नाम की कोई चीज नहीं है. बच्चों को खाना खिलाकर पानी नहीं दिया गया, जिस रूम में चापाकल था, उस रूम में ताला जड़ दिया गया, यह बहुत गंभीर मामला है, जिसके बाद डीसी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
बेहद गंभीर है मामला: डीसी
वहीं इस पूरे मामले पर डीसी ने कहा कि 27 जून को खरौंधी कस्तूरबा विद्यालय में, जो घटना घटी है, उसमें बच्चियों से पूछताछ के बाद यह मामला सामने आया था कि रसोइया पानी पीने के लिए मना करती है, कुछ छात्राओं ने चापाकल में ताला लगाने की बात भी बताई थी, जो बेहद गंभीर मामला है. हमने इस मामले में पांच लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. पानी के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित कर दिए गए है. तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.
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