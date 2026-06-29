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गढ़वा में सैकड़ों छात्राओं के बीमार होने पर एक्शन में शिक्षा विभाग, वॉर्डन समेत पांच लोग बर्खास्त

खरौंधी थाना, गढ़वा ( Etv Bharat )