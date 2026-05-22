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मैट्रिक और इंटर रिजल्ट खराब होने पर शिक्षा विभाग सख्त, देवघर में 24 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को शो-कॉज

देवघर:झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा जारी मैट्रिक और इंटर परीक्षा परिणाम में देवघर जिले के खराब प्रदर्शन को जिला शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है. लगातार गिरते रिजल्ट को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने जिले के 24 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को शो-कॉज जारी किया है.

इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन और विभाग लगातार स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दे रहा है. इसके बावजूद मैट्रिक और इंटर परीक्षा के जो परिणाम सामने आए हैं, वे काफी चिंताजनक और निराशाजनक हैं.

जानकारी देते जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिले के 50 प्रतिशत स्कूलों का रिजल्ट संतोषजनक नहीं

उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 40 से 50 प्रतिशत स्कूलों का रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा. ऐसे में शिक्षा विभाग अब खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की तैयारी में जुट गया है.

जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में स्मार्ट क्लास, मिड डे मील समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके बावजूद यदि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं और परिणाम खराब आ रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है.

उन्होंने बताया कि फिलहाल 24 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बुलाकर उनसे खराब रिजल्ट का कारण पूछा जाएगा. इसके बाद उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, जहां छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है.