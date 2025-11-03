ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स कर सकेंगे जेईई-नीट की निशुल्क तैयारी, ऑनलाइन लगेगी क्लास

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को समय के साथ कदमताल मिलाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. शहरों से लेकर दूर-दराज के गांव तक के विद्यार्थी भी नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कर सकेंगे. वो भी निशुल्क. इसके लिए शिक्षा विभाग ने फिजिक्सवाला संस्था के साथ एमओयू साइन किया. शिक्षा संकुल में सोमवार को इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अनुपमा जोरवाल और फिजिक्सवाला के चीफ एडवाइजर प्रवीण प्रकाश ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

जयपुर: राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सिर्फ सपना बनकर नहीं रहेगी. शिक्षा विभाग ने 'फिजिक्सवाला' संस्था के साथ एमओयू कर इन परीक्षाओं की निशुल्क ऑनलाइन तैयारी का रास्ता खोल दिया है. इससे अब गांव-ढाणी के विद्यार्थी भी मोबाइल या लैपटॉप के जरिए विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे पढ़ सकेंगे.

छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे ऑनलाइन रिसोर्स :अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस एमओयू के तहत संस्था की ओर से हर दिन ऑनलाइन कक्षाएं ली जाएंगी, जो हिन्दी और इंग्लिश में होंगी. इसमें राजस्थान के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के 8 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थी इन सत्रों में भाग ले सकेंगे. इन सत्रों में छात्र क्लासरूम या घर से लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट के जरिए भाग ले सकेंगे. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को फिजिक्सवाला ऐप का निशुल्क एक्सेस दिया जाएगा, ताकि वो अपने हिसाब से लेक्चर देख सकेंगे.

रूटीन एक्सरसाइज: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वे टेस्ट और रूटीन एक्सरसाइज में भी भाग ले सकेंगे. विद्यार्थियों को इस संबंध में किसी तरह की परेशानी ना आए इसके लिए कार्यक्रम को जिला शिक्षा अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन के साथ चलाया जाएगा. छात्रों को निशुल्क ऑनलाइन रिसोर्स (वीडियो, लेख, एक्सरसाइज मटेरियल) उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उन्हें अध्ययन और अभ्यास में परेशानी का सामना ना करना पड़े.

सकेंगे नीट-जेईई की तैयारी: इस एमओयू के तहत किए जा रहे प्रयासों में संस्था की ओर से अगले दो साल में करीब तीन सौ करोड़ से ज्यादा के शिक्षा संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे. ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के कोर्स में इंटीग्रेटेड किया जाएगा. इसमें 8वीं के विद्यार्थियों को नेशनल मीन्स कम मैरिज स्कॉलरशिप और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नीट-जेईई की तैयारी शामिल होगी. शिक्षकों और विद्यार्थियों को तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे.