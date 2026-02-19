ETV Bharat / state

रुद्रपुर: बिना मान्यता संचालित ब्लू डायमंड एकेडमी पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने बंद करने का आदेश दिया

रुद्रपुर: उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद स्थित रुद्रपुर में बिना मान्यता संचालित एक निजी एकेडमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

बिना मान्यता संचालित ब्लू डायमंड एकेडमी पर सख्ती: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मलिक कॉलोनी स्थित ब्लू डायमंड एकेडमी के खिलाफ 26 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता अनिल कुमार कम्बोज ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यह एकेडमी बिना मान्यता के संचालित हो रही है. पूर्व में उप शिक्षा अधिकारी की जांच में भी यह तथ्य सामने आया था. बताया गया कि जांच के दौरान उप शिक्षा अधिकारी ने एकेडमी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन बताते हुए तत्काल संचालन बंद करने के निर्देश दिए थे. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो एक लाख रुपये का अर्थदंड और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा विभाग ने बंद करने के आदेश जारी किए: इसके बावजूद विद्यालय का संचालन जारी रहा, जो विभागीय आदेशों की अवहेलना और आरटीई एक्ट की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध माना जा रहा है. शिकायत में विद्यालय को तत्काल सीलबंद करने, नियमानुसार एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने, आदेशों की अनदेखी में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई थी. शिकायत के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने 6 फरवरी को उप शिक्षा अधिकारी मो. सावेद आलम को मामले की जांच के निर्देश दिए. जांच में विद्यालय संचालित पाया गया, जिसके बाद 16 फरवरी को रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी गई.