शिक्षा विभाग की पहल : AI बेस गाइडेंस से मिलेंगे 1500 से ज्यादा करियर विकल्प, सेल्फ-रिव्यू और रिपोर्ट शेयरिंग की सुविधा

एआई आधारित करियर अवेयरनेस और गाइडेंस प्लेटफॉर्म 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों, अभिभावकों और काउंसलर्स के लिए भी उपयोगी.

शिक्षा संकुल ,जयपुर
December 5, 2025

जयपुर : राजस्थान के छात्रों को अब अपने भविष्य की दिशा तय करने में एआई बेस की सुविधा मिलने जा रही है. शिक्षा विभाग ने छात्रों को पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक My Career Advisor मोबाइल ऐप लॉन्च किया. ये एआई आधारित करियर अवेयरनेस और गाइडेंस प्लेटफॉर्म कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों, अभिभावकों और काउंसलर्स के लिए भी उपयोगी बनाया गया है. ऐप शिक्षा मंत्रालय और NCERT-PSSCIVE ने तैयार किया है.

1500 से ज्यादा करियर विकल्प: शिक्षा विभाग की नई ऐप विद्यार्थियों को 1500+ करियर विकल्पों और जॉब रोल्स की जानकारी उपलब्ध कराता है. इनमें आर्ट एंड डिजाइन, बिजनेस एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, मीडिया, साइंस, एजुकेशन, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, एनवायर्नमेंट सहित कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े अवसर शामिल है. ऐप में क्रॉस-सेक्टरल अपॉइंटमेंट ऑप्शन, बदलते समय में उभरते जॉब रोल्स और भविष्य की करियर संभावनाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है.

एप्लीकेशन नई शिक्षा नीति के अनुरूप : एप्लीकेशन को लेकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपायुक्त संतोष कुमार मीणा ने बताया कि My Career Advisor ऐप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने, जागरूक बनाने और सही योजना बनाने में मदद करेगा. ये पहल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें उनके सपनों के करियर की ओर स्पष्ट दिशा देगी. राजस्थान में शिक्षा विभाग की ये पहल छात्रों के करियर मार्गदर्शन को नई दिशा देगी. तकनीक आधारित प्रणाली छात्रों को न केवल बेहतर विकल्प चुनने में मददगार होगी, बल्कि सेल्फ एनालाइज कर क्षमता बढ़ाने में भी सहायता करेगी.

ऐप से मिलेगी एआई मदद : एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये ऐप छात्रों की रुचि, योग्यता और कौशल का विश्लेषण कर एआई आधारित पर्सनलाइज्ड करियर इनसाइट्स देता है. ऐप में छात्रों को तीन प्रमुख मूल्यांकन पूरे करने होंगे, जिसमें 20 मिनट का एप्टीट्यूड टेस्ट, 12 मिनट का इंटरेस्ट टेस्ट और 14 मिनट का वैल्यूज टेस्ट शामिल है. इन टेस्ट्स के आधार पर ऐप विद्यार्थी की प्रोफाइल का विश्लेषण कर मैच्ड करियर रोल्स सुझाता है. खास बात ये है कि ऐप में कॉलेज डिग्री के साथ बिना डिग्री वाले जॉब विकल्प भी शामिल हैं, जिससे हर प्रकार के छात्रों को मदद मिलेगी.

छात्रों को बेनिफिट

  • अपना करियर प्रोफाइल बना सकते हैं
  • पसंदीदा करियर विकल्प सेव कर सकते हैं
  • सेल्फ-रिव्यू रिपोर्ट बना सकते हैं
  • रिपोर्ट अभिभावकों, शिक्षकों और काउंसलर्स को शेयर कर सकते हैं

