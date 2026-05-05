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हल्द्वानी में जारी है निजी स्कूलों की मनमानी, 10 और विद्यालयों को नोटिस, अब तक 27 संस्थानों को चेतावनी

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. 10 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. आरोप है कि स्कूलों ने महंगी किताबें अनिवार्य कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाला और नियमों का उल्लंघन किया. प्रशासन ने 15 दिन में जवाब और सुधार के निर्देश दिए हैं, वरना कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इससे पूर्व भी 17 निजी विद्यालयों को नोटिस थमाए गए थे.

हल्द्वानी में निजी विद्यालयों की मनमानी जारी: नैनीताल जिले में निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाये हुए है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने जांच आख्या के आधार पर 10 और निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. इससे पूर्व भी 17 स्कूल प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं.

10 और विद्यालयों को भेजा गया नोटिस: जिन 10 विद्यालयों को नोटिस भेजा गया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बजाय महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें अनिवार्य कर दीं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा. इतना ही नहीं, कुछ स्कूलों द्वारा विशेष दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतें भी सामने आई हैं.