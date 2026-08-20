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शिक्षा विभाग की जांच में भीलवाड़ा में 116 सरकारी विद्यालय भवन पाए गए जर्जर, अधिकतर को किया जमींदोज

जर्जर भवनों को जमींदोज (गिराने) के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं.

समग्र शिक्षा विभाग भीलवाड़ा
समग्र शिक्षा विभाग भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 12:43 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले के 116 सरकारी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए. इनमें से अधिकतर विद्यालयों के भवनों को जमींदोज करने के बाद नए भवन बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे बालक इन विद्यालयों में सुरक्षित अध्ययन कर सकें. पिछले वर्ष वर्षा ऋतु में झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल हादसे के बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर भीलवाड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर स्कूलों की बिल्डिंगों का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है.

भीलवाड़ा समग्र शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक डॉ. कल्पना शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष झालावाड़ जिले में हादसे के बाद राज्य सरकार की ओर से जिले में संचालित सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंग का शिक्षा विभाग के ही तकनीकी अधिकारियों की ओर से सत्यापन करवाया गया. इस सर्वे के आधार पर भीलवाड़ा जिले में 189 भवन जर्जर स्थिति में पाए गए थे. इसके बाद भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन हुआ. इसमें 189 भवनों के क्रॉस चेकिंग के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के सथ नई टीम का गठन किया गया.

भीलवाड़ा में 116 सरकारी विद्यालय भवन पाए गए जर्जर (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

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इस तकनीकी टीम ने पाया कि भीलवाड़ा जिले में 116 सरकारी विद्यालयों के भवन की स्थिति खराब है. इनमें से 99 भवन एलिमेंट्री (प्राथमिक) सेटअप के हैं, जबकि 17 भवन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं. इन सभी भवनों को जमींदोज (गिराने) के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं. बच्चों के अध्ययन के लिए अन्यत्र बैठने की व्यवस्था की जा रही है. भीलवाड़ा जिले में अब तक 68 विद्यालयों को जमींदोज किया जा चुका है. शेष भवनों को भी जमींदोज करने के लिए प्रक्रिया चल रही है.

जिले में जो जर्जर स्कूल भवन थे, उनको जमींदोज करने के बाद नए बनाने के लिए डीएमएफटी व समग्र शिक्षा विभाग की ओर से स्वीकृती हो चुकी है. शेष की स्वीकृति के लिए भी जिला कलेक्टर डीएमएफटी के माध्यम से 99 प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 12 विद्यालयों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर चुके हैं. तकनीकी स्वीकृति के लिए जयपुर मुख्यालय प्रस्ताव भिजवाया गया है. 85 भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है, जिनके लिए 44 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि प्राप्त हो चुकी है और तकनीकी स्वीकृति के लिए जयपुर प्रस्ताव जयपुर भेजा है.

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भीलवाड़ा में जर्जर विद्यालय भवन
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