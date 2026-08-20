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शिक्षा विभाग की जांच में भीलवाड़ा में 116 सरकारी विद्यालय भवन पाए गए जर्जर, अधिकतर को किया जमींदोज

समग्र शिक्षा विभाग भीलवाड़ा ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के 116 सरकारी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए. इनमें से अधिकतर विद्यालयों के भवनों को जमींदोज करने के बाद नए भवन बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे बालक इन विद्यालयों में सुरक्षित अध्ययन कर सकें. पिछले वर्ष वर्षा ऋतु में झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल हादसे के बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर भीलवाड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर स्कूलों की बिल्डिंगों का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है. भीलवाड़ा समग्र शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक डॉ. कल्पना शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष झालावाड़ जिले में हादसे के बाद राज्य सरकार की ओर से जिले में संचालित सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंग का शिक्षा विभाग के ही तकनीकी अधिकारियों की ओर से सत्यापन करवाया गया. इस सर्वे के आधार पर भीलवाड़ा जिले में 189 भवन जर्जर स्थिति में पाए गए थे. इसके बाद भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन हुआ. इसमें 189 भवनों के क्रॉस चेकिंग के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के सथ नई टीम का गठन किया गया. भीलवाड़ा में 116 सरकारी विद्यालय भवन पाए गए जर्जर (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)