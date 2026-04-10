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बलि ही नहीं मंदिर में पूजा पाठ पर भी लगेगी रोक, जानिए स्कूल के "भूत मंदिर" पर ताजा अपडेट

देहरादून: बागेश्वर जिले के कौसानी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा एक अजीब विवाद के कारण चर्चा में रहा. स्कूल परिसर के पास बने कथित “भूत मंदिर” और वहां होने वाली पशु बलि की घटनाओं ने पूरे इलाके में बहस छेड़ दी थी. मामला इतना बढ़ा कि शिक्षा विभाग को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए. अब इस जांच के पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है, जिससे न केवल पशु बलि पर रोक लगेगी, बल्कि मंदिर में होने वाला पूजा-पाठ भी बंद कराया जाएगा.

दरअसल, पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी के आसपास कुछ लोग पशुओं की बलि दे रहे हैं और इलाके में भटकती आत्माओं को लेकर तरह-तरह की बातें फैल रही हैं. इन घटनाओं का असर स्कूल के वातावरण पर भी पड़ने लगा था. कई छात्राएं अचानक बीमार पड़ने लगी और कुछ छात्राओं में डर का माहौल देखने को मिला. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी होने लगी कि स्कूल के पास “भूत मंदिर” बनने के बाद इन घटनाओं को शांति देने की कोशिश की जा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए और खंड शिक्षा अधिकारी को पूरे प्रकरण की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी. खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता ने स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और सभी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद अपनी जांच पूरी कर ली है. हालांकि यह रिपोर्ट अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार आर्य तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंची है, लेकिन जांच से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ चुके हैं.

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मंदिर के निर्माण को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहमति बनी थी. स्थानीय स्तर पर यह धारणा थी कि आसपास होने वाली पशु बलि और उससे जुड़ी अंधविश्वासी बातों के कारण बच्चों में डर पैदा हो रहा है. इसी डर को खत्म करने के उद्देश्य से मंदिर बनाने का विचार सामने आया था. इसके लिए अभिभावकों ने मिलकर करीब 26 हजार रुपये की राशि भी जुटाई थी.

जांच के अनुसार इस राशि में से लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मंदिर के आसपास की झाड़ियों को साफ कराने के लिए खर्च किए गए. करीब इतनी ही राशि मंदिर के निर्माण के लिए रखी गई, जबकि बाकी करीब 20 हजार रुपये अभी भी पेरेंट्स-टीचर एसोसिएशन (PTA) के पास सुरक्षित हैं. यानी मंदिर का निर्माण पूरी तरह से सामुदायिक सहयोग से किया गया था और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई.

हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि मंदिर के आसपास कुछ लोग पशु बलि दे रहे थे, जो कि एक गंभीर मुद्दा था. यही वजह है कि अब शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. विभाग का मानना है कि विद्यालय परिसर के आसपास इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गलत असर डाल सकती हैं.