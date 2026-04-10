ETV Bharat / state

बलि ही नहीं मंदिर में पूजा पाठ पर भी लगेगी रोक, जानिए स्कूल के "भूत मंदिर" पर ताजा अपडेट

कौसानी में इंटर कॉलेज का "भूत मंदिर" विवाद जल्द खत्म होगा. जांच पूरी होने के साथ ही कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं.

Bageshwar Kausani Schoo
कौसानी राजकीय इंटर कॉलेज भूत मंदिर मामला (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 10:53 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: बागेश्वर जिले के कौसानी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा एक अजीब विवाद के कारण चर्चा में रहा. स्कूल परिसर के पास बने कथित “भूत मंदिर” और वहां होने वाली पशु बलि की घटनाओं ने पूरे इलाके में बहस छेड़ दी थी. मामला इतना बढ़ा कि शिक्षा विभाग को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए. अब इस जांच के पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है, जिससे न केवल पशु बलि पर रोक लगेगी, बल्कि मंदिर में होने वाला पूजा-पाठ भी बंद कराया जाएगा.

दरअसल, पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी के आसपास कुछ लोग पशुओं की बलि दे रहे हैं और इलाके में भटकती आत्माओं को लेकर तरह-तरह की बातें फैल रही हैं. इन घटनाओं का असर स्कूल के वातावरण पर भी पड़ने लगा था. कई छात्राएं अचानक बीमार पड़ने लगी और कुछ छात्राओं में डर का माहौल देखने को मिला. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी होने लगी कि स्कूल के पास “भूत मंदिर” बनने के बाद इन घटनाओं को शांति देने की कोशिश की जा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए और खंड शिक्षा अधिकारी को पूरे प्रकरण की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी. खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता ने स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और सभी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद अपनी जांच पूरी कर ली है. हालांकि यह रिपोर्ट अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार आर्य तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंची है, लेकिन जांच से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ चुके हैं.

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मंदिर के निर्माण को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहमति बनी थी. स्थानीय स्तर पर यह धारणा थी कि आसपास होने वाली पशु बलि और उससे जुड़ी अंधविश्वासी बातों के कारण बच्चों में डर पैदा हो रहा है. इसी डर को खत्म करने के उद्देश्य से मंदिर बनाने का विचार सामने आया था. इसके लिए अभिभावकों ने मिलकर करीब 26 हजार रुपये की राशि भी जुटाई थी.

जांच के अनुसार इस राशि में से लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मंदिर के आसपास की झाड़ियों को साफ कराने के लिए खर्च किए गए. करीब इतनी ही राशि मंदिर के निर्माण के लिए रखी गई, जबकि बाकी करीब 20 हजार रुपये अभी भी पेरेंट्स-टीचर एसोसिएशन (PTA) के पास सुरक्षित हैं. यानी मंदिर का निर्माण पूरी तरह से सामुदायिक सहयोग से किया गया था और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई.

हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि मंदिर के आसपास कुछ लोग पशु बलि दे रहे थे, जो कि एक गंभीर मुद्दा था. यही वजह है कि अब शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. विभाग का मानना है कि विद्यालय परिसर के आसपास इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गलत असर डाल सकती हैं.

खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता के अनुसार अब शिक्षा विभाग स्थानीय लोगों और अभिभावकों को समझाने का प्रयास करेगा कि स्कूल परिसर के आसपास किसी भी तरह का पूजा-पाठ या बलि प्रथा न हो. यदि बातचीत और समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, तो फिर प्रशासन और पुलिस की मदद लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

इसके साथ ही विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं. स्कूल परिसर की दीवारों में फेंसिंग की जाएगी ताकि स्कूल बंद होने के बाद कोई भी बिना अनुमति के परिसर में प्रवेश न कर सके. इसके अलावा स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पिछले कुछ समय से स्कूल की कई छात्राओं की तबीयत अचानक खराब होने की घटनाएं सामने आई थी. पहले भी इस समस्या को देखते हुए छात्राओं की काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन आसपास फैल रही अंधविश्वास से जुड़ी अफवाहों के कारण छात्राओं के मन में डर बना रहा. यही वजह है कि अब शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को और मजबूत करने का फैसला किया है.

स्कूल में बाकायदा एक कक्ष तैयार किया गया है, जहां छात्रों और छात्राओं की काउंसलिंग की जाएगी. यदि किसी छात्रा की तबीयत अचानक खराब होती है तो वहीं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके अलावा विशेषज्ञों की मदद से बच्चों को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि अंधविश्वास और भूत-प्रेत जैसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है.

शिक्षा विभाग की कोशिश है कि स्कूल का माहौल पूरी तरह शैक्षणिक और सकारात्मक बनाया जाए. “भूत मंदिर” को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है और विभाग चाहता है कि भविष्य में स्कूल परिसर के आसपास ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे बच्चों के मन में डर या भ्रम पैदा हो.

पढ़ें-

TAGGED:

स्कूल में भूतों का मंदिर
बागेश्वर कौसानी स्कूल मंदिर
BAGESHWAR KAUSANI SCHOOL
GHOST TEMPLE AT KAUSANI SCHOOL
BAGESHWAR KAUSANI SCHOOL TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.