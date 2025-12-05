ETV Bharat / state

फरीदाबाद में 40 से ज्यादा स्कूलों पर जुर्माना, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला

Right to Education Act: फरीदाबाद में शिक्षा का अधिकार के तहत एडमिशन नहीं दिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है.

Right to Education Act
आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग की सख्ती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read
फरीदाबाद: शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानि बीपीएल परिवारों को निजी स्कूलों में 25% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है. इसके स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने वाले जिले के 40 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है. नोटिस के तहत इन स्कूलों को जुर्माना की राशि जमा करने को कहा गया. जिन स्कूलों को नोटिस दिया गया है, उनकी ओर से गरीब बच्चों को एडमिशन के संबंध में सत्र प्रारंभ होने के 8-9 महीने बाद भी जानकारी नहीं दी.

40 से अधिक स्कूलों पर गिरि गाज: दरअसल यह नोटिस शिक्षा विभाग ने निदेशालय के आदेश के बाद जारी किया है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों से जानकारी मांगी थी, जिसमें पूछा गया था कि 25 फसीदी गरीब छात्रों के लिए रिजर्व सीट किया गया था, इनमें कितने प्रतिशत छात्रों का एडमिशन दिया गया. स्कूल प्रशासन की तरफ से इस बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के बाद संबंधित स्कूलों का रिपोर्ट तैयार किया गया.

शीर्ष अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके आधार पर जिले के 40 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भेजा गया है. बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर जिले के सभी निजी स्कूलों को कहा गया था की शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसदी का कोटा गरीब बच्चों को मिले. इसके बाद भी कुछ निजी स्कूलों ने ऐसा नहीं किया.

स्कूलों पर 70 हजार से एक लाख का जुर्माना: जिले में बड़े पैमाने पर निजी स्कूलों का संचालन हो रहा है. सभी स्कूलों से RTE के तहत दाखिले की जानकारी मांगी गई थी. इस दौरान 124 स्कूलों की ओर जानकारी नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों का मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम (MIS) बंद कर दिया गया था. जिला शिक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेज दिया था.

इस कार्रवाई के बाद जिन स्कूलों ने जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दिया उनको छोड़कर शेष स्कूलों को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने को कहा गया है. जुर्माने के तहत जिन निजी स्कूलों की पहली कक्षा की फीस 3 हजार रुपये है उन पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, वहीं जिन स्कूलों का पहली कक्षा का फीस 6 हजार रुपये है, उन स्कूलों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: शिक्षा अधिकारी डॉ. अंशु सिंगला ने बताया कि "40 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भेजा गया है जिन्होंने अपने स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया. इससे पूर्व हमने बार-बार उनको कहा था. इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं दिया. इस वजह से अब उनको नोटिस भेज कर जुर्माना राशि वसूल किया जाएगा. अगर कोई भी स्कूल जुर्माना राशि नहीं भरता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

