फरीदाबाद में 40 से ज्यादा स्कूलों पर जुर्माना, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला

आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग की सख्ती ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानि बीपीएल परिवारों को निजी स्कूलों में 25% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है. इसके स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने वाले जिले के 40 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है. नोटिस के तहत इन स्कूलों को जुर्माना की राशि जमा करने को कहा गया. जिन स्कूलों को नोटिस दिया गया है, उनकी ओर से गरीब बच्चों को एडमिशन के संबंध में सत्र प्रारंभ होने के 8-9 महीने बाद भी जानकारी नहीं दी. 40 से अधिक स्कूलों पर गिरि गाज: दरअसल यह नोटिस शिक्षा विभाग ने निदेशालय के आदेश के बाद जारी किया है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों से जानकारी मांगी थी, जिसमें पूछा गया था कि 25 फसीदी गरीब छात्रों के लिए रिजर्व सीट किया गया था, इनमें कितने प्रतिशत छात्रों का एडमिशन दिया गया. स्कूल प्रशासन की तरफ से इस बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के बाद संबंधित स्कूलों का रिपोर्ट तैयार किया गया. शीर्ष अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके आधार पर जिले के 40 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भेजा गया है. बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर जिले के सभी निजी स्कूलों को कहा गया था की शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसदी का कोटा गरीब बच्चों को मिले. इसके बाद भी कुछ निजी स्कूलों ने ऐसा नहीं किया.