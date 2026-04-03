शिक्षा विभाग ने 777 पदोन्नत नए प्रधानाचार्यों को दी पोस्टिंग, आदेश जारी
शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई. इसके मुताबिक प्रधानाचार्यों को तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक मजबूती लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने हाल ही में पदोन्नत हुए 777 स्कूल प्रिंसिपलों की तैनाती के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा गुरुवार को इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी की गई.
इस संबंध में गुरुवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई. अधिसूचना के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध हो चुके या होने वाले स्कूलों में तैनात मौजूदा प्रिंसिपलों का तबादला किसी भी अन्य स्कूल में किया जा सकता है. यह तबादला चयन प्रक्रिया से उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा. नए पदोन्नत प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और उचित माध्यम से तत्काल इस विभाग को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजें. विभाग ने आदेश जारी किया है कि पदोन्नत हुए प्रिंसिपल अपनी नई जिम्मेदारी तुरंत ज्वाइन करे जिससे छात्रों कि पढ़ाई पर असर ना पड़े. गौरतलब है कि बीते दिनों शिक्षा विभाग ने टीजीटी अध्यापको का तबादला किया था और उन्हें भी तुरंत अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी किया है.
इन नई नियुक्तियों से प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों को स्थायी मुखिया मिल सकेंगे, जिससे न केवल अनुशासन में सुधार होगा बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता में भी वृद्धि की उम्मीद है. शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार ने कुछ स्कूलों को सीबीएसई में मर्ज किया है. हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले नए शिक्षक कैडर की पहले चरण में 10 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं की जाएगी. ये आदेश विभाग कुछ माह पहले ही कर चुका है. सेवा शर्तें, स्थानांतरण नीति और विशेष भत्ते को लेकर विस्तृत प्रावधान किए हैं. सीबीएसई स्कूलों के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, डीपीई, टीजीटी, सीएंडवी, पीईटी और जेबीटी का अलग उप कैडर बनाया जाएगा. चयनित शिक्षकों का मूल कैडर से कोई संबंध नहीं रहेगा.
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