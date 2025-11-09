झारखंड में घर-घर दस्तक देगा शिक्षा विभाग, 15 नवंबर से शुरू होगा हाउसहोल्ड सर्वे
झारखंड में शिक्षा को मजबूती देने के लिए एक नयी पहल की शुरुआत होने जा रही है.
Published : November 9, 2025 at 5:39 PM IST
रांची: झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. राज्य भर में शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक घर-घर पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे. इस हाउसहोल्ड सर्वे का उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं.
सर्वे की प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस दौरान हर जिले में स्कूलवार डेटा तैयार किया जाएगा ताकि आगामी सत्र में किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर न रहना पड़े. शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए शिक्षक फील्ड से तुरंत जानकारी अपलोड करेंगे.
ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर स्कूलों में फिर से जोड़ा जाएगा
शिक्षकों को तय क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक घर की स्थिति दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही स्थानीय पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्कूल प्रबंधन समितियों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा जा रहा है. विभाग का लक्ष्य है कि सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर बच्चों का दोबारा नामांकन तुरंत शुरू किया जा सके.
पिछले साल हुए सर्वे में झारखंड में करीब 59 हजार बच्चे स्कूल से बाहर पाए गए थे. इस बार शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है कि किसी भी गांव या वार्ड में एक भी बच्चा ड्रॉपआउट की श्रेणी में न रहे.
डेटा मॉनिटरिंग होगी सख्त
सर्वे रिपोर्ट सीधे राज्य स्तर के पोर्टल पर जाएगी, जहां रोजाना अपडेट की निगरानी होगी. प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित सभी विवरण समय पर अपलोड करें. वहीं, जिला शिक्षा अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्कूल का डेटा लंबित न रहे.
शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि हाउसहोल्ड सर्वे सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह झारखंड के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का एक ठोस कदम है. हमारी कोशिश है कि किसी बच्चे की पढ़ाई गरीबी, दूरी या संसाधन की कमी से बाधित न हो. इस बार फील्ड स्तर पर सत्यापन और मॉनिटरिंग दोनों को और मजबूत किया गया है.
उन्होंने आगे कहा कि समुदाय की भागीदारी से ही यह अभियान सफल होगा. शिक्षक, अभिभावक और पंचायत प्रतिनिधि एक साथ जुड़ें तो कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा. सर्वे से जो आंकड़े सामने आएंगे, वे आने वाले वर्षों में राज्य की शिक्षा नीति की दिशा तय करेंगे. यह सर्वे 2026 के नए सत्र के लिए आधार तैयार करेगा और शिक्षा विभाग की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
