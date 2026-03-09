ETV Bharat / state

ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान को रफ्तार, झारखंड में 93% से ज्यादा सर्वे का काम पूरा

झारखंड में ड्रॉपआउट बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग का व्यापक सर्वे अभियान अब अंतिम चरण में है.

स्कूली बच्चे (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

रांची: झारखंड में स्कूल से बाहर हो चुके बच्चों की पहचान और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया है. ‘डहर 2.0’ पोर्टल के माध्यम से चल रहे शिशु पंजी सर्वे के जरिए राज्यभर में ड्रॉपआउट बच्चों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक इस सर्वे का 93.35 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है.

राज्य के सरकारी स्कूलों से जुड़े कुल 55 लाख 23 हजार 826 परिवारों को इस सर्वे के दायरे में शामिल किया गया था. इनमें से अब तक 43 लाख 34 हजार 307 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है. विभाग का मानना है कि इस अभियान से उन बच्चों की सटीक पहचान हो सकेगी जो किसी कारण से स्कूल छोड़ चुके हैं या पढ़ाई से दूर हो गए हैं.

शिक्षा विभाग के अनुसार यह सर्वे राज्य के 35 हजार से अधिक विद्यालयों से जुड़े परिवारों में किया जा रहा है. सर्वे के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कितने बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं. इनमें कितने बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है और कितने बच्चे किसी कारणवश दूसरे स्थानों पर पलायन कर गए हैं. इससे विभाग को वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा और आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी.

डहर 2.0 पोर्टल के माध्यम से चल रहा शिशु पंजी सर्वे अंतिम चरण में है और राज्य में 93 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है. गिरिडीह जिला ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान के बाद उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जाएगी. -शशि रंजन, निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद.

जिला स्तर पर सर्वे की प्रगति पर नजर डालें तो गिरिडीह जिला ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. गिरिडीह ने निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और इस मामले में राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है. शिक्षा विभाग ने इसे मॉडल मानते हुए अन्य जिलों को भी लंबित सर्वे कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के जरिए ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान के बाद उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

इसके साथ ही बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का भी विश्लेषण किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति को रोका जा सके. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने यू-डाइस पोर्टल की ड्रॉपबॉक्स सूची की भी जांच करने का फैसला लिया है. विभाग के मुताबिक इस सूची में कई ऐसे विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं जो या तो स्कूल छोड़ चुके हैं, किसी दूसरे विद्यालय में नामांकित हो चुके हैं या फिर डेटा दोहराव की समस्या के कारण सूची में बने हुए हैं. इसलिए अब इस सूची का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा.

नए निर्देश के अनुसार ड्रॉपबॉक्स में दर्ज विद्यार्थियों के नाम, उनकी नामांकन स्थिति और वास्तविक उपस्थिति का मिलान किया जाएगा. इसके लिए हाल ही में किए गए शिशु पंजी सर्वे के आंकड़ों का भी सहारा लिया जाएगा. यदि जांच के दौरान यह पता चलता है कि कोई छात्र किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो संबंधित विद्यालयों के बीच समन्वय कर उसे सही तरीके से यू-डाइस डेटा में जोड़ा जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और वास्तविक ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान करना है. इससे उन बच्चों तक पहुंचना आसान होगा जो किसी कारण से शिक्षा से दूर हो गए हैं.

सरकारी स्कूलों से जुड़े बच्चे
SURVEY CAMPAIGN ON DROPOUT CHILDREN
JHARKHAND EDUCATION DEPARTMENT
RANCHI
SCHOOL DROPOUT

