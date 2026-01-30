ETV Bharat / state

हैबिटेशन मैपिंग में लापरवाही पर सख्ती, झारखंड के 804 स्कूलों के एचएम को शो-कॉज

रांची:झारखंड में समग्र शिक्षा के आगामी बजट और वार्षिक कार्य योजना के निर्माण से पहले कराए जा रहे शिशु पंजी सर्वे और हैबिटेशन मैपिंग में लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रूख अपनाया है. राज्य के 804 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मामले में प्रधानाध्यापकों को शो-कॉज किया गया है.

डहर पोर्टल पर डाटा 6 दिसंबर तक करना था अपलोड

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार, हैबिटेशन मैपिंग का डाटा ‘डहर पोर्टल’ पर 6 दिसंबर 2025 तक अपलोड किया जाना था. इसके बावजूद 804 विद्यालय अब तक यह कार्य पूरा नहीं कर सके हैं. हालांकि, राज्य के 96.6 प्रतिशत विद्यालयों ने लक्ष्य के अनुरूप हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया है, जिसे विभाग ने संतोषजनक बताया है.

शिशु पंजी सर्वे का 55.4 प्रतिशत काम पूरा

इधर, 11 दिसंबर 2025 से शुरू हुए शिशु पंजी सर्वे की समय-सीमा को बढ़ाकर अब 15 फरवरी 2026 कर दिया गया है. राज्य में अब तक 19,060 विद्यालयों ने शिशु पंजी सर्वे पूरा कर लिया है, जो कुल लक्ष्य का 55.4 प्रतिशत है. वहीं 12,253 विद्यालयों में सर्वे का कार्य जारी है, जबकि 3,065 विद्यालयों ने अब तक सर्वे शुरू नहीं किया है. शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को मिशन मोड में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है.

अब तक 24140 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान

पहली बार ‘DAHAR 2.0’ पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से किए जा रहे इस डिजिटल शिशु पंजी सर्वे के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक बताए जा रहे हैं. अब तक 24,140 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान की जा चुकी है. इनमें बाल मजदूरी में लगे बच्चे, अनाथ या एकल अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे, घुमंतू और प्रवासी परिवारों के बच्चे, ईंट-भट्ठों, होटल-ढाबों और रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले बच्चे, भीख मांगने को मजबूर बच्चे, सफाईकर्मियों के बच्चे और गंभीर बीमारियों या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ चुके बच्चे शामिल हैं. विभाग का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे.