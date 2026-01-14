ETV Bharat / state

दिलावर का डोटासरा पर जुबानी हमला, बोले- वो मेरे मित्र हैं, लेकिन भ्रष्ट, बेशर्म और महाबेईमान हैं

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने मदन दिलावर पर तबादलों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. इसके बाद दिलावर ने पलटवार किया.

Madan Dilawar, Minister of Education and Panchayati Raj
मदन दिलावर,शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री (Photo Source: Madan Dilawar Office)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा हमला बोला. शिक्षा विभाग में हालिया तबादलों में भ्रष्टाचार के डोटासरा के आरोप पर दिलावर ने तीखा पलटवार किया. मंत्री दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री व पीसीसी चीफ डोटासरा को सबसे भ्रष्ट, बेशर्म और महाबेईमान बताया. दिलावर ने अपना वीडियो जारी किया, जिसमें डोटासरा को अपना मित्र बताया, लेकिन बेशर्म और महाबेईमान भी बता दिया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो मैंने देखा है, जिसमें वे काफी बेशर्मी से अपनी बात कह रहे हैं. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बातें कर रहे हैं. दिलावर बोले, जब डोटासरा प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, तब एक वीडियो सबके सामने चला था. उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षकों से पूछ रहे थे कि हमारे शिक्षा मंत्री ट्रांसफर में पैसा तो नहीं लेते हैं. इस पर शिक्षकों ने कहा था कि देना पड़ता है. इससे साफ है कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कितने भ्रष्ट हैं.

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर (Video Source: Madan Dilawar Office)

पढ़ें :चुनाव आयोग में रीढ़ है तो शिक्षक तबादला सूची पर संज्ञान ले - डोटासरा

आरपीएससी में डेढ़ करोड़ लेकर बनाए सदस्य: मंत्री दिलावर ने कहा कि "यही गोविंद सिंह डोटासरा मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं पैसा लेता हूं और जोधपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ हाल ही में वायरल वीडियो में भी मैं यही कह रहा हूं, जबकि पैसे लेने के संस्कार कांग्रेस पार्टी के हैं. मैं डोटासरा से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन में आरपीएससी के सदस्य कैसे बनाए गए थे. 1.5-1.5 करोड़ रुपए लेकर सदस्य बनाए गए थे." दिलावर ने कहा कि डोटासरा ने पेपर आउट करा, पेपर घर भेजकर अपने परिवार के लोगों को आरपीएससी परीक्षा में पास कराया था. पेपर घर भेज कर दिखाया और फिर पास कराया गया. इसके लिए कांग्रेस के लोगों से ही पेपर की रखवाली कराई गई और उन्होंने ही पेपर निकलवा लिए थे.

खुद भ्रष्टाचार में डूबे तो: दिलावर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, उन्हें दूसरों में भी भ्रष्टाचार ही नजर आता है, जबकि यह भाजपा की संस्कृति नहीं है. यह कांग्रेस के संस्कृति है. कांग्रेस पार्टी में सबसे भ्रष्ट और बेशर्म कोई नेता है तो वह गोविंद सिंह डोटासरा हैं.

पढ़ें:पूर्व जिलाध्यक्ष के सामने मंत्री मदन दिलावर ने पकड़े कान ! जानिए पूरा मामला

TAGGED:

MINISTER MADAN DILAWAR RETALIATES
DILAWAR CONTROVERSIAL STATEMENT
MADAN DILAWAR ON DOTASARA
प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
MINISTER DILAWAR LASHED OUT DOTASRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.