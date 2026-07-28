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शिक्षा मंत्री का आवास घेरने निकले शिक्षित बेरोजगार, 57 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग

दुर्ग में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवक युवतियों ने प्रदर्शन किया.

EDUCATED UNEMPLOYED YOUTH PROTEST
शिक्षा मंत्री का आवास घेरने निकले शिक्षित बेरोजगार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग :दुर्ग में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में डी.एड. और बी.एड. प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पटेल चौक पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई. तेज बारिश के बावजूद युवाओं का जोश कम नहीं हुआ और वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.

क्यों कर रहे हैं विरोध ?

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई.

57 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी जुलाई के पहले सप्ताह में स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जुलाई समाप्त होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई - तीजन सिन्हा, बेरोजगार

Educated unemployed youth protest
बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Educated unemployed youth protest
57 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने वर्षों की मेहनत से डी.एड. और बी.एड. की डिग्रियां हासिल कीं, लेकिन भर्ती नहीं होने से भविष्य अंधकारमय हो गया है.लगातार बढ़ती उम्र के कारण वे अन्य सरकारी भर्तियों के लिए भी पात्रता खो रहे हैं. स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे हिंदी माध्यम से पढ़े अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है-नंदकिशोर, बेरोजगार

Demand teacher recruitment notification
57 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर देने की मांग की.उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा.

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