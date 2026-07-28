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शिक्षा मंत्री का आवास घेरने निकले शिक्षित बेरोजगार, 57 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग

शिक्षा मंत्री का आवास घेरने निकले शिक्षित बेरोजगार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग :दुर्ग में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में डी.एड. और बी.एड. प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पटेल चौक पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई. तेज बारिश के बावजूद युवाओं का जोश कम नहीं हुआ और वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.

क्यों कर रहे हैं विरोध ?

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई.