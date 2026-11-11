रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कैंपर से गिरे ईडीसी वॉलंटियर की मौत, जांच के आदेश
Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve: टाइगर मॉनिटरिंग के दौरान दर्दनाक हादसा. घटना की पुलिस के साथ विभागीय जांच भी होगी.
Published : November 11, 2026 at 8:55 PM IST
बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और बाघों की निगरानी के लिए निकले ईडीसी वॉलंटियर की बुधवार को हादसे में मौत हो गई. नियमित गश्त और टाइगर मॉनिटरिंग के दौरान चलती कैंपर गाड़ी से गिरने से उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. साथी वनकर्मी तत्काल बूंदी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया. कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दोपहर करीब 3:15 बजे दम तोड़ दिया. हादसे की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.
रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी. ने बताया कि तलवास पंचायत के देवपुरा निवासी कमल कुमार बैरवा (40) रामगढ़ टाइगर रिजर्व में ईडीसी वॉलंटियर के रूप में वन्यजीव संरक्षण और टाइगर मॉनिटरिंग के कार्यों में सहयोग कर रहे थे. बुधवार को रामगढ़ महल नाका प्रभारी बुधराज सिंह अपने चालक और कमल बैरवा के साथ नियमित मॉनिटरिंग को निकले थे. टीम वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और क्षेत्र में बाघों की निगरानी का काम कर रही थी कि हादसा हो गया.
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पोखानाड़ा के पास हादसा: डीएफओ ने बताया कि जेतपुर रेंज में पोखानाड़ा के समीप विभागीय कैंपर गाड़ी में पीछे बैठे कमल अचानक नीचे गिर गए. गाड़ी से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट आई. साथी वनकर्मियों ने बिना देरी किए बूंदी के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट को देखते कोटा रेफर कर दिया. विभागीय टीम और परिजन उन्हें कोटा के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत लगातार गंभीर बनी रही. तमाम प्रयासों के बावजूद दोपहर करीब 3:15 बजे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
हादसे की जांच शुरू: सूचना पर देई थाना पुलिस पहुंची. शव को एमबीएस राजकीय चिकित्सालय कोटा की मोर्चरी में रखवाया. गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम होगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच शुरू की. उधर, अधिकारियों और कर्मचारियों ने कमल के निधन पर गहरा दुख जताया. डीएफओ अरुण ने बताया कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और गश्त के दौरान कैंपर से गिरने का कारण क्या रहा, इसकी पड़ताल के लिए सहायक वन संरक्षक केशोरायपाटन को जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
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