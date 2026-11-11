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रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कैंपर से गिरे ईडीसी वॉलंटियर की मौत, जांच के आदेश

हादसे का शिकार ईडीसी वॉलंटियर एवं रामगढ़ टाइगर रिजर्व कार्यालय ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और बाघों की निगरानी के लिए निकले ईडीसी वॉलंटियर की बुधवार को हादसे में मौत हो गई. नियमित गश्त और टाइगर मॉनिटरिंग के दौरान चलती कैंपर गाड़ी से गिरने से उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. साथी वनकर्मी तत्काल बूंदी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया. कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दोपहर करीब 3:15 बजे दम तोड़ दिया. हादसे की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.