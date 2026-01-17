फरीदाबाद-गुरुग्राम में ईडीसी बढ़ोतरी से रियल एस्टेट हुआ महंगा, घर, दुकान, जमीन हुई महंगी, मध्यम वर्ग के लिए अपना आशियाना हुआ सपने जैसा

ETV Bharat / state

January 17, 2026

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने हाल ही में फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत 46 शहरों में बाह्य विकास शुल्क यानी कि EDC में 10% की बढ़ोतरी की है. इसका असर जमीन, फ्लैट, प्लॉट और दुकानों की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईडीसी बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, जो छोटे फ्लैट या प्लॉट में अपना घर खरीदते हैं.

ईडीसी बढ़ोतरी का कैसे होगा असर: प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा का कहना है कि, "बाह्य विकास शुल्क में 10% तक की बढ़ोतरी से भूमि और आवासीय प्रोजेक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी. उदाहरण के तौर पर, अगर पहले कोई प्लॉट 30 लाख रुपये का था तो अब उसकी कीमत लगभग 33 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी. ईडीसी बढ़ने का मकसद क्षेत्र के बुनियादी विकास जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवर सुविधाओं को बेहतर बनाना है, लेकिन इसका सीधे असर संपत्ति खरीदने वालों की जेब पर पड़ता है."

मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर: एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा के अनुसार, "मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी और महंगी संपत्ति खरीदने की स्थिति में नहीं हैं. ऐसे परिवार अक्सर 2BHK या 3BHK फ्लैट या छोटे प्लॉट में ही अपना घर बनाते हैं. ईडीसी बढ़ने से इन फ्लैट और प्लॉट की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे उनके लिए घर खरीदना और महंगा हो जाएगा."

फरीदाबाद में ईडीसी का असर: प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की मानें तो फरीदाबाद में प्लॉटेड कॉलोनी के लिए ईडीसी अब 1.23 करोड़ प्रति एकड़ तय किया गया है. ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के लिए 400 व्यक्ति प्रति एकड़ की घनत्व वाली कॉलोनी में यह शुल्क 4.94 करोड़ प्रति एकड़ और 300 व्यक्ति प्रति एकड़ वाली कॉलोनी के लिए 3.71 करोड़ प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है. सबसे ज्यादा असर सेक्टर 10, 12, 14, 19, 28, 29, 30, 37, ग्रीनफील्ड, सूरजकुंड, अशोका एनक्लेव, ग्रेटर फरीदाबाद, चार्मवुड विलेज और सैनिक कॉलोनी में पड़ेगा.

गुरुग्राम में रियल एस्टेट महंगा: गुरुग्राम में कॉलोनी के लिए ईडीसी लगभग 1.37 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच चुका है. वहीं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए यह शुल्क 5.49 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है. संशोधित दरों के अनुसार 400 व्यक्ति प्रति एकड़ वाले प्रोजेक्ट के लिए 4.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 व्यक्ति प्रति एकड़ वाले प्रोजेक्ट के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है.

लग्जरी फ्लैट और किराएदार भी प्रभावित: गुरुग्राम में लग्जरी घरों की कीमतों में लगभग 19% तक उछाल देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही किराएदारों को भी 10% तक किराए में बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी. सबसे ज्यादा असर गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेस 5, सुशांत लोक, सिविल लाइन, सेक्टर 24, 42, 52, 56, 59, 102, 106, 10, पालम विहार, साउथ सिटी 1 और सदर बाजार पर पड़ेगा.

नहर और ग्रेटर फरीदाबाद प्रभावित: फरीदाबाद में नहर के आसपास के इलाके ईडीसी बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. ग्रेटर फरीदाबाद से नोएडा तक कनेक्टिविटी होने के कारण इन क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट्स की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. बिल्डर भी नए प्रोजेक्ट्स के रेट बढ़ा देंगे, जिससे हर खरीदार की जेब पर असर पड़ेगा.

क्लस्टर रेट और ईडीसी की डबल मार: इससे पहले ही फरीदाबाद और गुरुग्राम में क्लस्टर रेट बढ़ चुका था. अब बाह्य विकास शुल्क में 10% की बढ़ोतरी ने जनता पर दोहरी मार कर दी है. ऐसे में जो परिवार अपना घर, फ्लैट या दुकान खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह और मुश्किल हो गया है.

बता दें कि हरियाणा सरकार की ईडीसी बढ़ोतरी का मकसद क्षेत्र के बुनियादी विकास को बेहतर बनाना है, लेकिन इसका असर संपत्ति खरीदारों पर सीधा पड़ रहा है. मध्यम वर्गीय परिवार अब अपनी बजट क्षमता के भीतर फ्लैट या प्लॉट खरीदने में कठिनाई महसूस करेंगे. फरीदाबाद और गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार में यह बदलाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा.

