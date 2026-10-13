रामपुर की जेल में बंद आजम खान से पूछताछ करने पहुंची ED की टीम, ट्रस्ट को मिले चंदे का मामला
इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान से हुई थी पूछताछ
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:55 AM IST
रामपुर: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंची है. मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट को मिले करोड़ों रुपये के चंदे तथा वित्तीय लेन-देन की जांच से जुड़ा है. सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम रामपुर जेल पहुंची, जहां आजम खान से चंदे के स्रोत और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. हालांकि, पूछताछ से जुड़ी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज होती दिखाई दे रही है. जांच एजेंसी की नजर उन 11 फर्मों के जरिए यूनिवर्सिटी को मिले करोड़ों रुपये के चंदे पर है, जिनके माध्यम से धनराशि प्राप्त होने की बात सामने आई है. ईडी इन पैसों के स्रोत, संबंधित बैंक खातों, ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई रकम से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है.
इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान से करीब सात घंटे तक पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई थी. इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जहीरुद्दीन, आजम खान के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गोयल और ठेकेदार सालिम से भी पूछताछ की जा चुकी है.
जानकारी के मुताबिक, 19 अगस्त 2026 को ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जांच एजेंसी सरकारी ठेकों से जुड़े धन के कथित तौर पर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के आरोपों की भी पड़ताल कर रही है.
फिलहाल, इस पूरे मामले में ईडी की जांच और पूछताछ पर सबकी निगाहें टिकी हैं. अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में ईडी की ओर से क्या आधिकारिक जानकारी दी जाती है.
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