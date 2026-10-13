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रामपुर की जेल में बंद आजम खान से पूछताछ करने पहुंची ED की टीम, ट्रस्ट को मिले चंदे का मामला

रामपुर जेल में बंद आजम खान से पूछताछ ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंची है. मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट को मिले करोड़ों रुपये के चंदे तथा वित्तीय लेन-देन की जांच से जुड़ा है. सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम रामपुर जेल पहुंची, जहां आजम खान से चंदे के स्रोत और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. हालांकि, पूछताछ से जुड़ी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

रामपुर जेल में बंद आजम खान से पूछताछ (Video Credit; ETV Bharat) रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज होती दिखाई दे रही है. जांच एजेंसी की नजर उन 11 फर्मों के जरिए यूनिवर्सिटी को मिले करोड़ों रुपये के चंदे पर है, जिनके माध्यम से धनराशि प्राप्त होने की बात सामने आई है. ईडी इन पैसों के स्रोत, संबंधित बैंक खातों, ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई रकम से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है.