दिल्ली, लखनऊ, उत्तरकाशी में ED का एक्शन; एनी ग्रुप की 7.30 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

ED अधिकारियों के मुताबिक, यह जांच अभी जारी है. एजेंसी संपत्तियों और संदिग्ध लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है.

एनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कर्ताधर्ता. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 6:59 AM IST

लखनऊ: निवेशकों को मुनाफे का लालच देकर 110 करोड़ की ठगी करने वाले एनी ग्रुप ऑफ कंपनीज (Anee Group of Companies) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर कार्रवाई की है. ED लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा ग्रुप की 7.30 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं.

ED अधिकारियों के मुताबिक, यह जांच अभी जारी है. एजेंसी उन संपत्तियों और संदिग्ध लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है, जहां निवेशकों का पैसा खपाया गया हो सकता है. आने वाले दिनों में एनी ग्रुप से जुड़े कुछ अन्य बड़े नामों पर भी गाज गिर सकती है.

जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित उन जमीनों और भवनों पर एक्शन लिया है, जिन्हें निवेशकों की मेहनत की कमाई को आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के जरिए घुमाकर खरीदा गया था.

ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज. (Photo Credit: ETV Bharat)

​​दो राज्यों तीन शहरों में कुर्की: ED ने जिन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है, वह एनी ग्रुप की कंपनी एनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज हैं. लखनऊ, दिल्ली और उत्तरकाशी में जमीन और भवन कुर्क हुए हैं. एक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को भी ED ने कब्जे में ले लिया है.

ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल: ED की जांच यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हो रही है. मुख्य आरोपी अजीत कुमार गुप्ता और उसके सहयोगियों ने भारी मुनाफे का लालच देकर लोगों से करीब 110 करोड़ रुपए जुटाए.

जांच में पाया गया कि निवेशकों के पैसे को एनी ग्रुप की विभिन्न फर्जी कंपनियों और आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से इधर-उधर घुमाया गया. अंततः उनसे निजी संपत्तियां खरीदी गईं.

पहले भी अटैच हो चुकी हैं संपत्तियां​: इस मामले में यह ED की पहली कार्रवाई नहीं है. इससे पहले भी ED ने अजीत कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी IFS अधिकारी निहारिका सिंह की 9.1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी. अब तक इस घोटाले में कुल 16.4 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं.

