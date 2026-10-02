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645 करोड़ का फंड घोटाला: ED ने 4.30 करोड़ रुपये जब्त किए, कई कंपनियों के बैंक खातों के 22 करोड़ फ्रीज, 14 जगह की छापेमारी

हरियाणा-चंडीगढ़ के करोड़ों रुपये के फंड घोटाले में ईडी ने 14 जगहों पर छापेमारी कर 4.30 करोड़ रुपये जब्त किए.

ED seizes 4-30 crore in Haryana-Chandigarh fund scam worth 645 crore
हरियाणा चंडीगढ़ में ED की छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II की टीम द्वारा चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 जगहों पर तलाशी (छापामारी) अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की और जब्त भी की गई है. ईडी टीम ने कार्रवाई के दौरान 4.30 करोड़ नकदी बरामद की और साथ ही ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के बैंक खातों में मौजूद लगभग 22 करोड़ रुपये की राशि को फ्री किया. इसके अलावा तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद और जब्त किए गए हैं. ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ नगर निगम व दूसरे सरकारी खातों के 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की.

बैलेंस में गड़बड़ी पर ज्वेलर्स और कंपनियों में तलाशी: हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी 2026 में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की. यह एफआईआर हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मौजूद बैंक खातों के बैलेंस में गड़बड़ी से जुड़ी थी. ईडी टीम ने कई ज्वैलर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों में तलाशी अभियाना चलाया, जिनमें मलिक ज्वैलर्स, KLG ज्वेल्स और उससे जुड़ी कंपनियां, M.B. गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वैलर्स और सुंदर ज्वैलर्स हैं. इनके अलावा गौरव कंसल के यहां भी तलाशी ली गई, जिन्होंने कथित तौर पर अपराध से मिली रकम (POC) को इधर-उधर करने और उसकी लेयरिंग (जटिल लेन-देन के जरिए छिपाने) में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी.

ज्वेलर्स के खातों से फंड की लेयरिंग: ईडी जांच में पता चला कि गबन किए गए सरकारी फंड को अलग-अलग ज्वैलर्स के बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया और लेयरिंग कर उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पर दिखाया गया. ये ट्रांजेक्शन आरोपियों की मिलीभगत से किए गए थे, ताकि अपराध से मिली रकम को छिपाया जा सके और उसे वैध फंड के तौर पर दिखाया जा सके.

शेल कंपनियां से किसके खाते में कितनी रकम: जांच में पता लगा कि मलिक ज्वैलर्स, केएलजी ग्रुप (केएलजी ज्वेल्स, केएलजी इंफ्रा और केएलजी एंड कंपनी), एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, एमएस शाम ज्वैलर्स और एमएस सुंदर ज्वैलर्स को कथित तौर पर क्रमशः 58 करोड़, 26 करोड़, 5 करोड़, 3.66 करोड़ और 3.15 करोड़ रूपये (लगभग) मिले. ये पैसे उन बीच की शेल कंपनियों से आए थे, जिन्हें कथित तौर पर इस मामले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि ने बनाया था.

ज्वेलर्स ने पैसों को वैध दिखाया: आगामी जांच से पता चला कि ये ज्वैलर्स हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के बैंक खातों से हुए हेरफेर की रकम को लॉन्डरिंग कर (अवैध पैसे को वैध दिखाने) में शामिल थे. ज्वैलर्स ने इस रकम को वैध किया, जिसके बाद यह रकम IDFC फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी में शामिल आरोपी आईएएस अधिकारियों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों तक पहुंची.

पंचकूला कोर्ट में तीसरी चार्जशीट दाखिल: इस मामले में सीबीआई ने पंचकूला की स्पेशल कोर्ट में तीसरी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में हरियाणा-कैडर के छह आईएएस अधिकारियों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-हरियाणा के IDFC फंड के गबन मामले में CBI का बड़ा एक्शन, 19 आरोपियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल, 6 IAS अधिकारी और 4 बैंकर शामिल

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