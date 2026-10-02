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645 करोड़ का फंड घोटाला: ED ने 4.30 करोड़ रुपये जब्त किए, कई कंपनियों के बैंक खातों के 22 करोड़ फ्रीज, 14 जगह की छापेमारी

हरियाणा चंडीगढ़ में ED की छापेमारी ( ETV Bharat )

पंचकूला: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II की टीम द्वारा चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 जगहों पर तलाशी (छापामारी) अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की और जब्त भी की गई है. ईडी टीम ने कार्रवाई के दौरान 4.30 करोड़ नकदी बरामद की और साथ ही ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के बैंक खातों में मौजूद लगभग 22 करोड़ रुपये की राशि को फ्री किया. इसके अलावा तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद और जब्त किए गए हैं. ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ नगर निगम व दूसरे सरकारी खातों के 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की.