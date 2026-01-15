ETV Bharat / state

हरियाणा में पूर्व मंत्री के घर ED की रेड, धड़ाधड़ घुसी 17 लोगों की टीम, कांग्रेस नेता बोले- बदले की भावना से कार्रवाई

फरीदाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर ईडी की रेड पड़ी है.

ED raids the house of Congress leader and former cabinet minister Mahender Pratap Singh in Faridabad
हरियाणा में पूर्व मंत्री के घर ED की रेड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 5:41 PM IST

Updated : January 15, 2026 at 5:58 PM IST

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस की पूर्व सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र प्रताप सिंह के घर ED की रेड पड़ी है. इस दौरान सीआरपीएफ जवानों पर चौधरी महेंद्र प्रताप के बेटे के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगे हैं.

महेंद्र प्रताप के घर ईडी की रेड : फरीदाबाद में आज कांग्रेस की सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के निवास स्थान सैनिक कॉलोनी में सुबह 6 बजे ED की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी. आपको बता दें कि चार गाड़ियों में पहुंची ED की 17 सदस्य टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे. ईडी की टीम ने महेंद्र प्रताप के घर पर सर्च अभियान चलाया. इस दौरान परिवार के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे. ED की टीम घर के अंदर प्रवेश कर गई और सीआरपीएफ की टीम ने अंदर से गेट बंद कर दिया. इस दौरान ना तो किसी को बाहर जाने दिया गया और ना ही किसी को अंदर आने दिया गया. ED की रेड की सूचना मिलने पर चौधरी महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विवेक प्रताप के समर्थक उनके आवास पर पहुंचने लगे.

हरियाणा में महेंद्र प्रताप सिंह के घर ED की रेड (Etv Bharat)

"बीजेपी घबराई और डरी हुई है": ईडी की रेड की सूचना के बाद पूर्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेसी नेता करण दलाल भी चौधरी महेंद्र प्रताप के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे लेकिन उन्हें भी पहले तो स्थानीय पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए करण दलाल ने भी ED की इस रेड को मौजूदा सरकार द्वारा बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया. उन्होंने बताया कि हाल ही के 2024 के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर को भारी टक्कर दी थी. इसी से बीजेपी घबराई और डरी हुई है. करण दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार आपसी भाईचारे को बिगाड़ रही है. आपको बता दें कि उनके बेटे विजय प्रताप भी बडकल विधानसभा से दो बार 2019 और 2024 में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें जीत नहीं हासिल हो पाई.

"बदले की भावना से कार्रवाई": चौधरी महेंद्र प्रताप के बेटे विवेक प्रताप जब गेट से बाहर निकले तो उनके साथ सीआरपीएफ की टीम ने धक्का-मुक्की की और उन्हें मीडिया के सामने बोलने से रोकने की कोशिश की गई. हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है. बदले की भावना से बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है. हालांकि जो जैसा करता है, आगे उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है.

