मेरठ में रिटायर्ड फौजी के घर पर ED का छापा, तीन गाड़ियों से पहुंची टीम, 1.5 करोड़ के वित्तीय हेरफेर का है आरोप
सुरक्षा को देखते हुए CRPF को तैनात किया गया है. पुलिस को भी एंट्री नहीं दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 6:09 PM IST
मेरठ : टीपीनगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा में दिल्ली से आई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक रिटायर्ड सैन्य कर्मी के आवास पर छापेमारी की. यह पूरी कार्रवाई करीब डेढ़ करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और संपत्ति से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को तैनात किया गया है.
ED की टीम तीन गाड़ियों से शेखपुरा पहुंची. टीम सीधे सेना के निर्माण विभाग (MES) यूनिट से रिटायर्ड कर्मी विक्रम सिंह यादव के घर में दाखिल हुई. विक्रम सिंह यहां अपनी पत्नी नीलम यादव के साथ रहते हैं. जांच टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं. करीब दो घंटे बाद चार गाड़ियों से सीनियर अधिकारी भी पहुंचे.
अधिकारियों के पास सफेद रंग के बड़े लिफाफे (दस्तावेज) थे. हालांकि, कुछ देर बाद चार गाड़ियों से आए अधिकारी वापस लौट गए, लेकिन मुख्य टीम घर के भीतर लगातार जांच-पड़ताल और कागजात खंगालने में जुटी रही. कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय थी. स्थानीय टीपीनगर थाना पुलिस को भी छापे की जानकारी नहीं थी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी (SHO) अरुण मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन मुख्य गेट पर तैनात CRPF के जवानों ने उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी.
यह पूरा मामला 1.5 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन और धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है. एसपी सिटी विनायक भोंसले ने बताया, विक्रम सिंह यादव के खिलाफ पिछले वर्ष जालसाजी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था. डूंगरावली निवासी सुनील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विक्रम सिंह यादव ने उनके भाई सुशील कुमार को मृत दिखाकर साल 2002 की एक फर्जी वसीयत तैयार कराई.
आरोप है कि इसी फर्जी वसीयत के आधार पर आरोपी ने करीब 400 गज की कीमती जमीन अपने बेटे हरीश यादव के नाम ट्रांसफर करवा ली थी. इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध वित्तीय प्रवाह) के इनपुट मिलने के बाद अब ED ने इस केस को अपने हाथ में लिया है. इसी मामले में टीपी नगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड पर रिटायर्ड फौजी विक्रम सिंह के आवास पर ईडी (ED) की टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.
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