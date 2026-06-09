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मेरठ में रिटायर्ड फौजी के घर पर ED का छापा, तीन गाड़ियों से पहुंची टीम, 1.5 करोड़ के वित्तीय हेरफेर का है आरोप

मेरठ : टीपीनगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा में दिल्ली से आई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक रिटायर्ड सैन्य कर्मी के आवास पर छापेमारी की. यह पूरी कार्रवाई करीब डेढ़ करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और संपत्ति से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को तैनात किया गया है.

ED की टीम तीन गाड़ियों से शेखपुरा पहुंची. टीम सीधे सेना के निर्माण विभाग (MES) यूनिट से रिटायर्ड कर्मी विक्रम सिंह यादव के घर में दाखिल हुई. विक्रम सिंह यहां अपनी पत्नी नीलम यादव के साथ रहते हैं. ​जांच टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं. करीब दो घंटे बाद चार गाड़ियों से सीनियर अधिकारी भी पहुंचे.

अधिकारियों के पास सफेद रंग के बड़े लिफाफे (दस्तावेज) थे. हालांकि, कुछ देर बाद चार गाड़ियों से आए अधिकारी वापस लौट गए, लेकिन मुख्य टीम घर के भीतर लगातार जांच-पड़ताल और कागजात खंगालने में जुटी रही. ​कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय थी. स्थानीय टीपीनगर थाना पुलिस को भी छापे की जानकारी नहीं थी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी (SHO) अरुण मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन मुख्य गेट पर तैनात CRPF के जवानों ने उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी.