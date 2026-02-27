ETV Bharat / state

रुद्रपुर में ईडी की रेड से मचा हड़कंप, स्टील कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी

रुद्रपुर: आय से अधिक संपत्ति, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुद्रपुर में बड़ी कार्रवाई की. ईडी ने शहर के एक प्रमुख स्टील कारोबारी के घर व दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी कर दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए. देर रात तक चली तलाशी से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया. उधम सिंह नगर रुद्रपुर शहर पंत नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने अचानक शहर के एक प्रतिष्ठित स्टील कारोबारी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, कर चोरी और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई. सूत्रों के अनुसार, सुबह करीब आठ बजे दिल्ली से आई ईडी की दो अलग-अलग टीमें मेट्रोपोलिस कॉलोनी स्थित स्टील कारोबारी के आवास और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी के कार्यालय पहुंचीं. अधिकारियों ने पहुंचते ही दोनों परिसरों को अपने नियंत्रण में लेकर मुख्य प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. इसके बाद दस्तावेजों, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की गहन जांच शुरू की गई. कार्रवाई के दौरान बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई. कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की गई. लेखा-जोखा विभाग के रिकॉर्ड खंगाले गए. स्टील कारोबारी के आवास से भी कई अहम फाइलें और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि ईडी की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है.