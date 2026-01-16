फरीदाबाद में 15 घंटे तक कांग्रेस नेता के घर छापेमारी, विजय प्रताप ने बताया ED की कार्रवाई का सच
फरीदाबाद में कांग्रेस नेता ईडी के निशाने पर हैं. करीब 15 घंटे की छापेमारी कर ईडी की टीम विजय प्रताप के घर से रवाना हुई.
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप के घर पर करीब 15 घंटे तक ईडी ने छापेमार कार्रवाई की. 15 घंटे की कार्रवाई के बाद ईडी विभाग तमाम दस्तावेज लेकर कांग्रेस नेता के घर से रवाना हो गई है. जिसके बाद कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने मीडिया से बातचीत कर ईडी टीम द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की है.
कांग्रेस नेता का छलका दर्द: कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने बताया कि "ईडी विभाग द्वारा उनके घर पर कार्रवाई मैच पीयूष ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन को लेकर की गई थी. जिसे संबंधित दस्तावेज विभाग द्वारा संगले गए थे. उन्हें जो कागजात चाहिए थे, उनमें समय लगता है. हमारे तीन घर हैं, तो तीनों घरों में विभाग को दस्तावेज खंगालने में समय लगा था. यदि कोई दस्तावेज चाहिए था, तो हमें नोटिस देकर भी बता सकते थे. लेकिन इस तरीके से विभाग की कार्रवाई कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव भी हो सकता है".
कांग्रेस नेता के घर ईडी की रेड: आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के निवास स्थान सैनिक कॉलोनी में गुरुवार सुबह 6 बजे ED की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी. चार गाड़ियों में पहुंची ED की 17 सदस्य टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे. ईडी की टीम ने महेंद्र प्रताप के घर पर सर्च अभियान चलाया. इस दौरान परिवार के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे. ED की टीम घर के अंदर प्रवेश कर गई और सीआरपीएफ की टीम ने अंदर से गेट बंद कर दिया. इस दौरान ना तो किसी को बाहर जाने दिया गया और ना ही किसी को अंदर आने दिया गया. ED की रेड की सूचना मिलने पर चौधरी महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विवेक प्रताप के समर्थक उनके आवास पर पहुंचे.
