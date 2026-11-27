धमतरी में ADM इंदिरा नवीन सिंह देवहारी के घर ईडी की दबिश, शराब घोटाला मामले में कार्रवाई की आशंका
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में धमतरी अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह देवहारी के घर ईडी की टीम ने दबिश दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 4:43 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले में शुक्रवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने रुद्री रोड स्थित कलेक्टर बंगला परिसर में अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह देवहारी के सरकारी आवास पर दबिश दी. सुबह करीब आठ से दस अधिकारियों की टीम अलग-अलग वाहनों से मौके पर पहुंची और आवास के भीतर जांच शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे.
शराब घोटाले से जोड़कर देखी जा रही है जांच
जानकारी के मुताबिक, ईडी के अधिकारी आवास में मौजूद दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं. टीम कई घंटों से जांच में जुटी हुई है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छापेमारी किन विशेष तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है. लेकिन इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ के चर्चित कथित आबकारी घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है.
पति को ईओडब्लू ने किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी के पति नवीन प्रताप सिंह तोमर आबकारी विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे. उनका नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपितों में शामिल है. फरवरी 2026 में रायपुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था. ऐसे में ईडी की मौजूदा कार्रवाई को लेकर भी शराब घोटाले से जुड़े पहलुओं पर जांच की चर्चा तेज हो गई है.
182 करोड़ के अधिक अनियमितता से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच के दौरान पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में शराब नीति और उसके संचालन में कथित अनियमितताओं तथा कमीशन के जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक हेरफेर के आरोप सामने आए थे. वहीं, अक्टूबर 2026 में पेश किए गए पूरक चालान में सरकारी शराब दुकानों के कर्मचारियों के ओवरटाइम, बोनस और अतिरिक्त कार्य के भुगतान में करीब 182 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था.
फिलहाल ईडी की टीम अपर कलेक्टर के आवास पर दस्तावेजों की जांच और पूछताछ में जुटी हुई है. कार्रवाई पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस छापेमारी में क्या तथ्य सामने आए हैं और जांच का दायरा किन पहलुओं तक पहुंचा है.
छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ का शराब घोटाला, 20 आरोपियों और 22 फर्मों के खिलाफ 27 हजार पेज का दसवां चालान पेश
शराब घोटाले में भूपेश बघेल और उनके परिवार की क्या है भूमिका, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के कांग्रेस से सवाल
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल पर कसा शिकंजा, ईडी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कब्जे में लिया