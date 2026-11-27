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धमतरी में ADM इंदिरा नवीन सिंह देवहारी के घर ईडी की दबिश, शराब घोटाला मामले में कार्रवाई की आशंका

इंदिरा नवीन सिंह देवहारी के घर ईडी की दबिश ( Etv Bharat )

धमतरी : धमतरी जिले में शुक्रवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने रुद्री रोड स्थित कलेक्टर बंगला परिसर में अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह देवहारी के सरकारी आवास पर दबिश दी. सुबह करीब आठ से दस अधिकारियों की टीम अलग-अलग वाहनों से मौके पर पहुंची और आवास के भीतर जांच शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे.





शराब घोटाले से जोड़कर देखी जा रही है जांच