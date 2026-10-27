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छ्त्तीसगढ़ में ईडी की रेड : रायपुर में कारोबारी नितिन डागा के घर दबिश, दुर्ग में भूपेश बघेल के करीबी के घर कार्रवाई

छ्त्तीसगढ़ में ईडी की रेड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है. रायपुर के साथ दुर्ग जिले में भी ED की टीम के दबिश देने की सूचना सामने आई है. दुर्ग शहर के गंजपारा इलाके में ED की रेड की खबर हैं. प्राथमिक जानकारी के अनुसार भारतमाला से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी चल रही है.



रायपुर और दुर्ग में एक साथ कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, रायपुर के पंडरी स्थित रवि नगर के सुशील विला में कारोबारी नितिन डागा के निवास पर ED की टीम ने सुबह करीब 4 बजे दबिश दी. टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है. इसी बीच दुर्ग के गंजपारा में भी ED की कार्रवाई की सूचना सामने आई है. व्यापारी गुलशन बघेल के मकान पर ED की टीम पहुंची है. दुर्ग के ऋषभ ग्रीन सिटी अपार्टमेंट में गुलशन बघेल रहते हैं. गुलशन के नाम पर बघेल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी संचालित है. इसके अलावा गुलशन बघेल ट्रांसपोर्टर भी हैं.