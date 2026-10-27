छ्त्तीसगढ़ में ईडी की रेड : रायपुर में कारोबारी नितिन डागा के घर दबिश, दुर्ग में भूपेश बघेल के करीबी के घर कार्रवाई
रायपुर में कोरबारी और दुर्ग में भारतमाला से जुड़े लोगों के यहां ई़डी ने दबिश दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:03 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है. रायपुर के साथ दुर्ग जिले में भी ED की टीम के दबिश देने की सूचना सामने आई है. दुर्ग शहर के गंजपारा इलाके में ED की रेड की खबर हैं. प्राथमिक जानकारी के अनुसार भारतमाला से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी चल रही है.
रायपुर और दुर्ग में एक साथ कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, रायपुर के पंडरी स्थित रवि नगर के सुशील विला में कारोबारी नितिन डागा के निवास पर ED की टीम ने सुबह करीब 4 बजे दबिश दी. टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है. इसी बीच दुर्ग के गंजपारा में भी ED की कार्रवाई की सूचना सामने आई है. व्यापारी गुलशन बघेल के मकान पर ED की टीम पहुंची है. दुर्ग के ऋषभ ग्रीन सिटी अपार्टमेंट में गुलशन बघेल रहते हैं. गुलशन के नाम पर बघेल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी संचालित है. इसके अलावा गुलशन बघेल ट्रांसपोर्टर भी हैं.
भारतमाला परियोजना से जुड़ा मामला होने का अंदेशा
रायपुर में हुई कार्रवाई को भारतमाला परियोजना से जुड़े मामले से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले भी इस मामले को लेकर कई जगह पर दबिश हुई थी. मंगलवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच रायपुर और दुर्ग में ईडी की छापेमारी की शुरु हुई है.
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