ETV Bharat / state

भारतमाला घोटाला, ईडी कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे, लाखों रुपये कैश और 37 किलो चांदी बरामद

भारतमाला परियोजना घोटाला केस में ईडी ने छत्तीसगढ़ के 8 जगहों पर छापे मारे हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Raipur ED Office
रायपुर ईडी दफ्तर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को PMLA, 2002 की धारा 17 के तहत छत्तीसगढ़ में छापे की कार्रवाई की है. ईडी ने राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतरी और कुरुद में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया .यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले अवैध रूप से मुआवज़ा प्राप्त करने के मामले में की गई.

लाखों के कैश और 37 किलो चांदी जब्त

इस तलाशी अभियान के दौरान 66 लाख 9 हजार रुपये कैश बरामद किए गए. इसके अलावा 37.13 किलोग्राम वज़न की चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं भी बरामद की गई. ईडी ने डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए हैं.

ईडी ने किए चौंकाने वाले खुलासे

ED ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि PMLA, 2002 के तहत जांच तब शुरू की जब ACB/EOW रायपुर ने इस केस में एफआईआर दर्ज की थी. ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अभनपुर रायपुर के तत्कालीन एसडीओ निर्भय साहू और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी. FIR में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके भारतमाला परियोजना में घोटाला किया है. आरोपियों ने रायपुर विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सरकारी भूमि अभिलेखों में हेरफेर और जालसाज़ी करके अवैध रूप से मुआवज़ा प्राप्त किया.

Chhattisgarh EOW and ACB
छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू और एसीबी (ETV BHARAT)

मुआवजा राशि के लिए किया हेरफेर

ED की जांच में पता चला कि आरोपियों ने कुछ सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साज़िश रचकर, धोखाधड़ी से अतिरिक्त मुआवज़ा राशि प्राप्त किया. उन्होंने ऐसा तब किया जब NHAI रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A के तहत अधिसूचना जारी की जा चुकी थी. इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित किया और धारा 3D के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही भूमि के कई छोटे-छोटे टुकड़े (होल्डिंग्स) बना लिए.

जांच में यह भी सामने आया कि मुआवज़ा संशोधित कर हेरा फेरी की गई. इसे खसरा अभिलेखों के आधार पर स्वीकृत और वितरित किया गया था. जिसके परिणामस्वरूप मुआवज़े का भुगतान बढ़ा-चढ़ाकर किया गया. इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त मुआवज़ा 'अपराध की आय' (Proceeds of Crime) की श्रेणी में आता है. जिससे सरकारी खजाने को हानि हुई है. आरोपियों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ है.

भारतमाला मुआवजा घोटाला, 20 घंटे चली जांच, 66 लाख कैश और 37 किलो से ज्यादा चांदी बरामद

रायपुर में 50 लाख के गबन मामले में एक्शन, ड्राइवर सहित 7 आरोपी गिरफ्तार, 49 लाख 50 हजार कैश बरामद

TAGGED:

BHARATMALA PROJECT SCAM
रायपुर विशाखापत्तनम हाईवे
प्रवर्तन निदेशालय
भारतमाला परियोजना
ED RAIDS IN BHARATMALA PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.