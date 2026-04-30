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बिल्डर के घर पर ईडी की दबिश, कंपनी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही टीम

दुर्ग में ईडी ने नामी बिल्डर चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर दबिश दी है. ईडी की टीम कंपनी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है.

ED raids builder Chaturbhuj rathi
बिल्डर के घर पर ईडी की दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 3:20 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग जिले में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. नामी बिल्डर और वरिष्ठ बीजेपी नेता चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर ईडी की जांच टीम ने गुरुवार सुबह दबिश दी. यह कार्रवाई दुर्ग की महेश कॉलोनी स्थित उनके निवास और कार्यालय में एक साथ शुरू की गई.

दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे अधिकारी

आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं.करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारी इस जांच में शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से परिसर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है. वर्तमान में अफसर दस्तावेजों, कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बारीकी से जांच कर रहे हैं.

बिल्डर के घर पर ईडी की दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं चतुर्भुज राठी ?

बता दें कि चतुर्भुज राठी का 'अमर इंफ्रा' ग्रुप काफी बड़ा है, जिसके तहत 6 से अधिक फर्में संचालित होती हैं. इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के व्यवसायियों और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.

पूर्व मंत्री के भाई के घर पर भी पड़ चुका है छापा
आपको बता दें कि धमतरी में दो दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने कथित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले की जांच के सिलसिले में भूपेंद्र चंद्राकार के निवास पर दबिश दी थी. तीन गाड़ियों में सवार होकर आए अधिकारियों ने घर की तलाशी लेकर कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया है. यह कार्रवाई रायपुर और अभनपुर के बाद अब धमतरी में हुई थी.इस तलाशी अभियान के दौरान 66 लाख 9 हजार रुपये कैश बरामद किए गए. इसके अलावा 37.13 किलोग्राम वज़न की चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं भी बरामद की गई. ईडी ने डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं

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